El motivo que provocó la furia de Chiara contra Sandra en Gran Hermano 2024

Este viernes, en complicidad con Chiara Mancuso, Ulises entregó los cigarrillos a Furia y le dio el poder de administrarlos a su gusto.

Luego de eso, el cordobés informó al resto de la casa de su decisión.

Sandra Priore y Claudio di Lorenzo no vieron con buenos ojos lo que hizo el muchacho. La mujer de La Plata dejó en claro que no estaba dispuesta a tener que negociar con Furia para tener cigarrillos.

Chiara se enteró que Sandra que estaba indignada con ella y con Ulises. Sin vueltas, la morocha encaró a su compañera.

"Cualquier cosa que tengas que hablar conmigo, lo hablás conmigo, no lo hablas con toda la casa. ¡No hables de mí porque me voy a cruzar!", exclamó, furiosa. "Lo mismo digo", le contestó Sandra, que evitó polemizar con Chiara.

Gran Hermano 2024: quién ganó la cena romántica y con quién decidió compartirla

En Gran Hermano 2024(Telefe), los participantes se enfrentaron a un juego de preguntas y respuestas y el ganador obtuvo una noche romántica para compartirla con un compañero.

El nominado Lorenzo de Zuani se ganó el premio y el conductor Santiago del Moro le informó que tenía "que elegir a una jugadora o a un jugador para compartir una velada romántica a la luz de las velas, para comer comida rica y para ver esta película (les mostró el póster de Diario de una pasión)".

Y agregó: "El tema es el siguiente: es una manera también de visibilizar tus sentimientos, tus juegos, lo que querés hacer, fijate si usás el corazón, la estrategia. Decime con quién vas a ir pasar una noche romántica".

Acto seguido, Del Moro le consultó al salteño: "Lolo, escuchame, porque sos muy tímido, ¿querés ir con algún amigo a que te dé algún consejo, allá al cuarto, a charlar un rato?".

Ni lerdo ni perezoso, el participante le respondió seguro: "No, no. Voy a tener que hacer una pregunta primero: ¿Martu tenés novio?". "No, no tengo novio", respondió vergonzosa mientras todos sus compañeros gritaban eufóricos.

Martina y Lorenzo, entonces, tendrán una noche especial en el SUM y dejarán de lado, por un rato, las estrategias.