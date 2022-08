El novio de Ángel Leiva la escrachó y publicó una foto íntima de la cantante

"Sí, hasta dormida me gustás…Te amo", escribió el con una imagen de Ángela durmiendo sobre su pecho. La foto siguiente es una de ellos despiertos y sonriendo a cámara.

Sin embargo, la cantante no se tomó mal esta imagen y le respondió: "Buenaaaa. Rubio hermoso. Te amo".

Ángela reveló que apenas comenzó la relación con Gabriel, él le confesó que su ex estaba embarazada de su primer hijo. La cantante se encargó de aclarar que las relaciones no se superpusieron.

"No hubo superposición. Hay una realidad, y es que, cuando yo empecé a conocerlo fue muy cerquita de cuando él cortó con su ex. Entonces, estando conmigo, un día me cuenta que va a ser papá con la ex. Nosotros nos estábamos conociendo, qué sé yo. Si están las cosas claras, yo no tengo problema. Es tu hijo y no el mío, está todo bien. Te respeto y te acompaño. Después la relación fue creciendo y hace un mes que somos novios. Él se enteró cuando el embarazo estaba avanzado, obviamente", contó la cantante a Socios del espectáculo.

gabiriel.jpg

Ángela Leiva se refirió al bebé que espera su nuevo novio con su ex

Tras confirmarse recientemente el nuevo y polémico romance de Ángela Leiva con uno de los músicos de su banda, ahora la cantante rompió el silencio sobre la relación que el hombre en cuestión mantiene con su ex mujer quien está esperando un hijo suyo.

Se trata de Gabriel Mikelovich el flamante novio de la cantante, quienes por estas horas vacacionan juntos en San Martín de los Andes ya que Leiva durante el verano estuvo trabajando duro en el último tramo de las grabaciones de La 1-5/18, la ficción de PolKa en la que descolló en su nuevo rol de actriz.

Así, desde Socios del espectáculo (El Trece) Mariana Brey dio detalles del intercambio de mensajes que mantuvo con Ángela Leiva, donde ésta confirmó la relación y la próxima paternidad del músico. “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”, contó Brey y leyó el texto que le mandó Leiva: “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”.

Además, la periodista compartió el audio que Ángela le mandó desde el sur argentino para descomprimir la polémica en puerta. “Me agarraste desayunando. Sí, estamos juntos, pasa que si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada” explicó Leiva. Y agregó entre risas “Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar”, para finalmente dejar en claro que “Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy muy poquito”.