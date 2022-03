El particular lugar donde se casarán Moria Casán y El Pato Galmarini

Lo cierto es que el fin de semana la One y el ex funcionario confirmaron que se casarán y hasta revelaron el particular lugar donde darán el sí. Se trata de un estadio de fútbol: la cancha de Boca Juniors.

bombonera.jpg

Entrevistados por Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, ambos confirmaron que no solo están comprometidos sino que ya están planeando su boda.

“Quiero que me digan ahora o nunca. ¿Se casan?”, fue la pregunta directa que les hizo la periodista. “Y, estamos ahí, comprometidos...”, empezó a responder la conductora y actriz, que es abuela de Helena, de 13 años, y Dante, hijos de Sofía Gala Castiglione.

Y ahí el político la interrumpió para anunciar el particular lugar donde será la boda: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca: me dijo el presidente de Boca que ahí nos tenemos que casar, en la cancha de Boca”.

Embed

La unión de Moria Casán y Fernando Galmarini

Sobre la unión que ya hicieron hace un tiempo, Moria Casán contó en su momento: “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”.

“Desde el primer momento estuve implicada emocionalmente, porque me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, señaló la conductora.