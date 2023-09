El polémica reacción del Kun Agüero con una fan frente a Sofía Calzetti

Según informaron en Mitre Live, cuando un periodista intentó ingresar al shopping para ir a uno de los locales en los que había sucedido el altercado con el Kun, lo echaron. De acuerdo a la versión periodística, parece que "una chica que atendía le pidió una foto y él no quiso saber nada".

Kun Agüero y Sofía Calzetti 1.jpg

“Lo que me dijo la chica es que el Kun no estaba muy contento y le dijo ´no me jodas, vengo a pasear con mi mujer´. No se quiso sacar foto con nadie", remarcaron desde el ciclo confiando que al querer hablar con la gente del lugar, un gerente se lo impidió justificándose en que no podía hacer ninguna pregunta al personal.

No obstante, el comunicador confirmó la mala onda del Kun Agüero con los empleados del local, hablando hasta de "maltrato" ante el simple pedido de una foto a un famoso.

Por último, sobre la relación entre Agüero y Calzetti en plena reconciliación detalló el comunicador: “Lo que pude averiguar fue que el Kun le tiraba la mano y ella nada. Era como que no estaban tan juntos. Ella iba a una góndola y él a otra. Me contaron que se veía mal la relación. Ellos supuestamente vienen a reconciliarse y estaban incómodos uno con el otro, quizás estaban en un mal día”.

Kun Agüero y Sofía Calzetti 2.jpg

Sofía Calzetti confirmó la reconciliación con El Kun Agüero y fue contundente sobre las infidelidades

A principios de agosto, El Kun Agüero confirmó su separación de Sofía Calzetti tras cuatro años de relación. En ese momento, un admirador le preguntó si estaba organizando su casamiento, a lo que él respondió: "Estoy más solo que nunca, así que ahora nada".

Hace unos días, el ex jugador de la Selección vino a la Argentina para asistir a la boda de un amigo. En ese evento, la estrella de los e-sports se reencontró con su ex. Después de compartir la velada, se retiraron juntos y estallaron las versiones de reconciliación.

Tras ello, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece) Sofía confirmó que decidieron darle una segunda oportunidad al amor: "Está todo bien. Estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo momentos".

Embed

"Estuvimos juntos en un casamiento y está todo bien. Estamos contentos. Yendo de a poco. Hablando. Y bueno, nada, a veces surgen problemas y lo bueno es poder afrontarlos. En la vida es todo para mejor. La vida es para adelante. Si pasaron algunas cosas, es por algo", reflexionó.

Al finalizar, la joven enfrentó las versiones de supuestas infidelidades, que habrían detonado la ruptura. "No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problema de pareja. Discusiones que, a veces, uno puede tener, pero nada de terceros, ni nada grave", cerró.