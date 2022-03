El renovado presente de Lizy Tragliani tras separarse de Leo Alturria

Lizy Taglieni posteo Los Bonobos.jpg Lizy Tagliani antes de salir a escena en la comedia teatral Los Bonobos.

Así, mientras tiene un impase en Telefe tras haber finalizado el programa de entretenimientos Trato Hecho, la realidad es que sigue siendo figura del canal de las pelotitas y en breve la señal decidirá qué otro formato la tendrá como conductora.

Además, Lizy está aprovechando para estudiar y adelantar materias en la carrera de Derecho que está haciendo en la Universidad de Lomas de Zamora. Y mientras tanto, tiene las antenas bien paradas para encontrar nuevo candidato. Porque si hay algo que Lizy Tagliani tiene claro es que quiere volver a apostar al amor. Mientras tanto descansa, estudia y disfruta de sus amistades como este último fin de semana.

Lizy Tagliani soltera con amigos posteo.jpg Solterísima, Lizy Tagliani disfruta los fines de semana rodeadas de amistades que le hacen el aguante.

Lizy Tagliani salió a explicar el rumor que indica que Leo Alturria la dejó

Con el comienzo del año Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria, con quien llegó a estar tres años y medio. La humorista y conductora anunció que terminaban en buenos términos y que el amor que se tenían había mutado. Sin embargo, una versión comenzó a circular indicaba que Leo fue quien la había abandonado, cansado de ella. Al escucharlo Lizy salió a aclarar todo desde su cuenta de Twitter. "Qué lástima, se separó Lizy Tagliani", le comentó un usuario y ella le contestó: "Cosas que pasan".

Y, en otro posteo sobre el comunicado del final de la relación que hizo el encargado de edificios, Lizy sostuvo: "El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis", señaló.

lizy-tagianijpg.jpg Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria tras más de 3 años en pareja.

La separación la confirmaron con un comunicado en las redes: "Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere".

Para finalizar asegurando "Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aún sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja".