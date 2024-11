El reproche de Mirtha Legrand a Luis Brandoni luego de él que la criticara por apoyar el INCAA

Ahí, la presentadora lo interrumpió y disparó: “Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito”. “Me criticabas que yo había mencionado al INCAA. Era simplemente para que no lo cerraran”, explicó.

“Pero no creo que se cierre”, consideró Brandoni. “No, no. Dan menos créditos, pero no se ha cerrado por suerte”, expresó Legrand. Acto seguido, la Chiqui cambió de tema y le pidió a Soledad Silveyra, una de las invitadas, que mostrara lo que llevaba puesto.

Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Cine de brillante y pidió que no se cierre el INCAA

Mirtha Legrand fue una de las figuras distinguidas especiales de los Premios Martín Fierro de Cine 2024 en la Usina del Arte al recibir el galardón de brillante a su trayectoria.

Luego de una emotiva presentación de Teté Coustarot, Chiquita subió al escenario a recibir su merecida distinción y pidió que no se cierra el INCAA -Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-.

"Por favor, ¡no cierren en INCAA! Soy un producto del cine argentino. Hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonistas, todas en Argentina, solo hice una en España. En mi casa se ama el cine argentino", destacó la conductora.

"Si hay gente que recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, no le damos más nada", afirmó con respecto a los fondos del Estado destinados para la realización de producciones artísticas.

Y reiteró firme: "No se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de hablan hispana, así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar haciendo películas maravillosas".

Mirtha Legrand cerró su discurso recordando las famosas palabras de Martín Fierro sobre la unidad de los hermanos y marcó: "Así que no nos dejemos devorar".