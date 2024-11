El repudiable comentario de Griselda Sánchez contra Marcos Ginocchio: "Ganó siendo..."

"Un gay tapado", le respondió. Ahí, Gastón Trezeguet le comentó: "Pero no está bueno, él no dice que es gay, no se sabe ni nada". "Pero lo es, yo lo veo y ojo de loca no se equivoca", remarcó Griselda.

Ahí, Gastón continuó: "Pero si te equivocás estás embadurnando a alguien que nada que ver". "Pero hay fotos de él besando chicos en Twitter", le constestó Griselda.

Inmediatamente, Trezeguet bromeó y dijo que Ginocchio había estado sexualmente con Uhrig, a lo que ella respondió que la iba a meter en problemas con "su amiga", en alusión a Juli Poggio.

"Capaz es bisexual, capaz que estoy siendo prejuiciosa y es bi", acotó Sánchez.

El Conejo Quiroga hundió a Coti Romero y mandó al frente a Marcos Ginocchio con la China Suárez

El Conejo Alexis Quiroga fue muy duro con su ex novia Coti Romero y destacó la actitud de Marcos Ginocchio por sobre Nacho Castañares cuando hace unos meses corrieron rumores de un beso entre el Primo y la correntina.

"Yo le creí a Marcos, me dijo que no. Me enteré en su momento lo de Nacho y lo encaré, que a lo mejor tendría que haber sido al revés pero bueno. Y en aquel tiempo me dijo que no y a los pocos meses se pusieron de novios", dijo firme el Cone en El ejército de la mañana, Bondi Live.

En esa línea, destacó la actitud que tuvo en ese entonces el ganador de Gran Hermano 2022 en acercarse a él y contarle bien qué fue lo sucedido con Coti y mostrarle pruebas.

"Cuando pasó lo de Marcos, me llamó y no lo atendí porque creía que era verdad. Después me llamó otra vez y fue a mi departamento y me dijo que no era así y me explicó. Fueron dos situaciones totalmente distintas. Elegí creer, me demostró que no era lo que decía Coti", explicó.

Luego, el Cone mandó al frente sin querer a Marcos y los rumores que lo vinculan a la China Suárez: "¿No le intentarías pegar 45 tiros para intentar bajártela?", le consultó Pepe Ochoa por la actriz.

Y el ex Gran Hermano lanzó: "Tengo códigos". Y el periodista comentó ante la atenta mirada y posterior sonrisa del invitado: "Ya está, otro titular, el conejo acaba de blanquear la relación de la china Suárez y Marcos Ginocchio".