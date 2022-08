El tremendo gesto de Mirtha Legrand con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

Quienes también fueron parte de la elegante celebración fueron la conductora Pamela David junto a su marido, Daniel Vila, presidente de Grupo América. Teté Coustarot, Ana Rosenfeld, María Belén Ludueña, y decenas de personajes del ambiente artístico mostraron también su apoyo a Lacalle Pou.

pame.jpg

mirtha2.jpg

Del ámbito político participaron figuras como Jorge Macri, Facundo Manes, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Felipe Miguel, Fernando Straface, Diego Guelar, Mariano Caucino, Pablo Garzonio, Carolina Stanley, y María Eugenia Vidal.

Causó entusiasmo entre los presentes la visita inesperada de Lacalle Pou en la gala, y llamó la atención que, entre los invitados, no hubo presencia del gobierno de Alberto Fernández, que mantiene una tensa relación con el oriental y su gobierno.

Mirtha Legrand, envuelta en una polémica: ¿alguien le bloquea los contactos de WhatsApp?

Mirtha Legrand quedó envuelta en una polémica luego de que se conociera que tiene a varios periodistas bloqueados en su teléfono.

Todo se generó por una denuncia de Carlos Monti. El periodista afirmó lo tiene bloqueado y apuntó contra el entorno de la diva.

"Mirtha, desbloqueame. Sé que no lo hiciste vos, pero alguien me bloqueó. Pedile a tu contactor o a tu chofer, que me desbloquee", expresó el panelista de Nosotros a la mañana.

En una nota con LAM, Marcela Tinayre se refirió a la polémica en torno a los números que Mirtha Legrand tiene bloqueados en su teléfono. "Me parece demasiado lo que dice Monti", comentó la hija de la diva.

Marcela indicó que cree que debe haber sido una decisión de su madre: "Lo puede haber bloqueado mamá". "Es una huevada muy grande. ¿Por qué vamos a hacer eso?", sentenció la hija de Chiquita.