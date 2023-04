El verdadero motivo por el que Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían separados

Embed

"Igual, viene antes de lo de Jey el rumor de separación con Martín. Lo que me dicen desde el entorno es que están atravesando una situación particular, que no es la mejor. Se puede hablar de crisis, pero no por eso se van a separar", remarcó Estefi Berardi. Y Pampito Perello opinó: "Lo que pasa es que, vos, en medio de rumores de crisis, donde vos no querés que se hable de que estás separada de Martín Insaurralde, ¿subís esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el fin de este posteo? ¿Por qué los famosos tienen esa necesidad de dejar estos enigmáticos?".

Casi al final, Ventura tiró la bomba: "Me acaba de escribir una persona muy allegada con la pareja, que me confirmó que están viviendo en casas separadas. Ella está viviendo en su departamento de soltera en Palermo, él en Puerto Madero. Están en un ida y vuelta. El motivo habría sido porque ella encontró algo que no le gustó para nada".

Y cerró: " Estoy preguntando qué fue lo que encontró, todavía no me respondieron. Pero debe haber sido algún mensaje, porque si encontraba algo peor...".

Mañanísima 1.jpg

Jésica Cirio arrojó un explosivo mensaje en sus redes ¿contra Martín Insaurralde?

Hace unos días, Ángel de Brito confirmó que la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde luego de 10 años de relación y una hija en común, la pequeña Chloé.

En un reciente posteo en su Instagram, la conductora de La Peña de Morfi subió una foto junto a la niña y una frase contundente, que a muchos hizo pensar que estaba dirigida a su ex.

"La única que no me va a traicionar nunca", escribió Jésica en dicha publicación, en la cual está en el sillón descansado con Chloé. Esas palabras desataron especulaciones sobre el motivo de la ruptura: ¿fue por una traición?

A poco de conocerse, en Socios del espectáculo dieron a conocer que la figura de Telefe estaría iniciando un romance. "No está sola", reveló Mariana Brey en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.