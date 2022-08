El video del escrache a Pablo Echarri en la puerta del teatro

Pablo lo miró y le respondió: “Sí, empezó a estar en peligro hace unos años atrás”, indicó el actor haciendo referencia al tiempo en los que gobernó Mauricio Macri.

El hombre siguió gritándole y Pablo, entre foto y foto, le respondía. Entonces, las fans del actor que querían sacarse fotos con él y esto las molestaba, comenzaron a abuchearlo. “Andate escracheitor, gil, andá. Volá salame”, le pidió el actor.

El hombre decidió dejar el lugar y se fue caminando por la calle Corrientes.

Pablo Echarri aclaró una frase que trascendió contra Robert De Niro

Robert De Niro se encuentra en la Argentina ya que llegó al país hace unos días para filmar una serie junto a Luis Brandoni. El actor de Hollywood estará unos días en Buenos Aires para el rodaje de esa ficción, que se estrenaría en 2023 en la plataforma Star+.

En este marco, el nombre de Pablo Echarri fue tendencia en Twitter el miércoles por una supuesta crítica que le habría hecho a su colega de 78 años por filmar en Buenos Aires.

Un usuario de Twitter escribió una polémica frase que se la atribuyó a Pablo Echarri: “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’”, replicó.

Ante la repercusión que tuvo ese tuit, el propio Pablo Echarri aclaró de manera categórica: “Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”.