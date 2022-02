Elizabeth Vernaci y Luciano Castro: a 13 años del final se conocieron los motivos del final de la relación

"Fue una relación importante, la pasé fantástico (…) Es un caballero. Nunca hablaría mal de Luciano Castro (…) ¡Cómo no lo voy a querer si me hizo muy feliz!", contó Elizabeth Vernaci unos años después de terminar el vínculo.

image.png

"Hay gente que hasta cree que es el padre de mi hijo (que tiene con Martín Bonavetti). Fue una relación importante, pero no la única ni la más importante. Fue un polvo larguísimo, es cierto. La pasé fantástico", agregó la locutora.

Pero no quedaron como amigos, las cosas entre ellos pese a que la Negra dice que le tenía cariño no habrían quedado bien y tras el final, el actor no quiso ser su amigo y ella nunca conoció a los hijos que tuvo más tarde con Sabrina Rojas.

Luego, en una entrevista Elizabeth Vernaci dejó entrever que Luciano Castro era algo engreído y poco cariñoso. "Estoy con uno que me trata bien. Está pendiente, me busca, no me pregunta '¿estuve bien en la escena?'", dijo comparando a su pareja del momento con el actor, que hoy está de novio con Flor Vigna.

image.png

Flor Vigna y Luciano Castro súper hot al mejor estilo del famoso video de Pamela Anderson y Tommy Lee

Flor Vigna y Luciano Castro sin duda son una de las parejas de este verano. Desde que blanquearon su relación no paran de mostrarse acaramelados en la redes, y ahora fueron por más emulando el famoso video hot de la protagonista de Baywatch con su por entonces marido teniendo sexo en aquella grabación casera en plena luna de miel en Cancún en la década del '90.

Aprovechando el estreno de una serie sobre la viralización de aquel video de Pamela Anderson y el baterista en una de las tantas plataformas que hay actualmente, Flor Vigna y Luciano Castro jugaron a imitarlos y posaron ultra sensuales, compartiéndolo en sus respectivas redes sociales.

"Nos enteramos que se estrenó una nueva serie sobre el video de Pamela Anderson y Tommy Lee, así que con @castrolucianook hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar" contó Vigna desde su posteo.