En medio de la corrida con el dólar, Gabriela Cerruti se anotó en un sorteo hot e invitó a su amiga Nancy Pazos

posteo sorteo vibrador Cerruti Pazos.jpg El posteo del sorteo del vibrador y los comentarios -ya eliminados- de la vocera presidencial Gabriela Cerruti invitando a la periodista Nancy Pazos a participar.

Pero lo más llamativo del caso fue que en el posteo, Cerruti etiquetó a una de sus colaboradoras, Patricia Malanca, y a la periodista Nancy Pazos.

Claro que bastaron unos pocos minutos para que se viralizasen sus comentarios con sus respectivos arrobas, por lo que Gabriela Cerruti optó por eliminar sus posteos de Instagram pero ya era tarde puesto que los internautas ya habían hecho capturas de pantalla. ¡Se vienen los memes!

Nancy Pazos habló de las cremitas sexuales que la mantienen espléndida

Hace algún tiempo la periodista de política y actualidad Nancy Pazos rompió el silencio sobre sus cuidados para mantenerse activa sexualmente a sus casi 54 años, y sorprendió a todos.

Entrevistada por Karina Mazzocco y su panel de A la tarde, en la pantalla de América TV, donde analizaban la responsabilidad en el ejercicio de la medicina que ha hecho Rubén Mühlberger, juzgado por mala praxis y condenado hasta el momento sólo a donar 3 millones de pesos a entidades de bien público entre las que se encuentra el Hospital Garrahan por las denuncias de mala praxis, Pazos sorprendió y mucho al contar que ella sigue a la medicina funcional.

nancy-pazos.jpeg Nancy Pazos, periodista argentina.

"Yo sigo a lo que se llama ‘medicina funcional’, que básicamente lo que hace y que es furor en Estados Unidos desde hace tiempo, es compensarte lo que vos vas perdiendo con el paso de los años", comenzó explicando la ex de Diego Santilli. Al tiempo que, orgullosa de cómo luce, aseguró "Yo quiero decirles que no tengo ni un gramo de maquillaje en este momento. Tengo 54 años y no tengo bótox, no tengo nada relleno y la verdad es que me siento muy bien y saludable".

Pero la declaración más picante que sorprendió a sus interlocutores vino cuando Nancy Pazos reconoció "Obviamente que tomo hormonas y me paso cremas. No tengo el famoso chip (sexual), pero me paso una cremita todas las mañanas para tener potencia en la vida y también sexual".