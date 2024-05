Ex participante de La Voz Argentina, Adriel Montonari, apuntó contra Alfa de Gran Hermano

A principios de este año, surgió una controversia viral cuando Alfa expresó su indignación hacia unos de los videos que publicó Adriel, lo que generó tensiones. En el video del youtuber titulado: “TENGO MIEDO! | ¡Un participante me AMENAZO! | ¡Me quieren SILENCIAR! | Gran Hermano”.

Adriel inicia: “Yo respeto mucho a las figuras de la talla de Alfa, no voy a mostrar el mensaje pero denota mucho enojo hacia mi persona. Esto se debe a que yo lo ofendí con mis palabras en un video, de hecho me pregunté en qué momento lo habré hecho sentir mal a Alfa. Porque realmente soy bastante cuidadoso cuando hablo de las personas cuando reacciono, lo hago analizando el juego de la persona”.

Posteriormente, Adriel muestra un fragmento el cual aparece él y declara de manera picante: “Alfa me parece insoportable, yo no puedo creer a quien se le ocurrió la bendita idea de meterlo a Gran Hermano, Afa esta medio gaga y el viejo se la re manda”. Tras dicho mensaje contundente, Adriel continua y procede a mostrar su respuesta ante el participante de Gran Hermano: “Alfita querido, no me odies, me trato de ganar el mango haciendo videitos por youtube, trato de ser respetuoso, pero seguramente muchas veces me vaya de boca. Soy un tipo de barrio, un tipo de familia, no me gustan los conflictos. Me encanta q me hayas escrito y mas aun q me hayas puesto los puntos de esta manera. Te aseguro q no me lo tomaré a mal, es la primera vez q alguien me dice lo q siente al ver mi video en youtube. Y te aseguro q por supuesti lo tendré en cuenta. PD: Ojalá llegue a tu edad con ese temple! Saludos y bendiciones!”.

Alfa al leer el mensaje le respondió al youtuber vía audio: ”¿Sabes lo que pasa? podes ganar la platita como quieras, pero sin defenestrar a nadie hermano. Yo nunca agarré un micrófono y defenestré a nadie. Yo no permito que vos, ni a nadie que venga a hablar pelotudeces de mi, ¿entendes?. Entonces cómo te llenaste la boca hablando boludeces, que me sacaron y que aquí y allá. Te pido que hagas un programa diciendo que me sacaron por problemas de salud, tá clarito y eso solo te voy a decir”.

Además continúa: “Y eso de que tengo el mote de depravado como dijiste, lo tengo por pelotudos que hablan pelotudeces ¿entendes?. Muchos pelotudos, que hablan pelotudeces”.

En charla con Media Connect, el influencer declaró: “Aunque he tenido conflictos con otros participantes, procuro mantener la calma. Sin embargo, me sentí decepcionado por la actitud de Alfa. A pesar de ello, decidí subir un video disculpándome, ya que considero importante mantener el respeto, aunque admito que la situación me llevó al límite”.

Para finalizar el ex participante de La Voz Argentina aseguró: “Este año, mi objetivo es alcanzar los 100 mil suscriptores y me gustaría tener mi propio programa, una oportunidad que se me ha presentado y que considero emocionante”.