Exclusivo | “No hay que volverse loco con el minuto a minuto”

El conductor junto a su equipo (Andrés Kilstein, Vinchu Rivera y Daniela Katz) sintetizan la jornada informativa en 30 minutos.

“Estoy muy contento y muy feliz de volver a la televisión después de casi un año y con un formato totalmente distinto y que queríamos hacer hace mucho tiempo. Es un Late Night Informativo que tiene un poco de los formatos norteamericanos pero también con un toque bien de canal de noticias. El gran desafió era que las dos cosas puedan converger y es un gran desafió no solo para nosotros sino también para el canal”, señaló Kavlin en una nota con PrimiciasYa.com.

La nueva gestión de Antonio Laje al frente de la gerencia de noticias del grupo América apuesta por David Kavlin y este producto novedoso en la pantalla de A24.

“Uno está convencido que es la gente la que tiene que comprar esto. Uno puede abrir el kiosquito y cuando vos abrís la persiana la gente no te compra, en algún momento tenés que cerrarla. Y yo creo que tanto la gente como el canal están muy contentos con el formato”, destacó.

Por último, Kavlin se refirió a la competencia por el rating: “No me parece que el minuto a minuto sea realmente descriptivo de la calidad del programa que estés haciendo. No hay que volverse loco con el minuto a minuto y hay que hacer un programa digno que te permita ser auténtico, no mentirle a la gente, no mentirte a vos por sobre todas las cosas, no fallarte y me parece que con eso vas a triunfar siempre”.

El ciclo se emite de lunes a jueves a la medianoche con la producción general de Martín Caramella para Crear Televisión.