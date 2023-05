Fede Bal mostró la foto de perfil que usa en su aplicación de citas y sorprendió a todos al confesar que busca pareja

"Yo se que mi fuerte no es la facha, mido un metro sesenta y tres, gordito con tatuajes, no creo que ese sea mi principal atractivo. Creo que cuando me vinculo con alguien hago sentir bien a la gente", reveló.

Embed

"Soy un actor y conductor de TV, y en este momento conduzco uno de los programas líderes de viajes de mi país", leyó Fer Dente en inglés en la app de Fede Bal, quien confesó que "no la usa acá", en tanto que el conductor recorría el perfil de Fede, con fotos inéditas.

"No estoy orgulloso de lo que estoy saliendo", dijo Fede, dejando entrever que más allá de estar pasándola súper con sus salidas, lo que quiere, al parecer, es de alguna manera sentar cabeza.

fede bal en noche al dente.jpg

La llamativa actitud de Fede Bal en LAM ¿para no cruzarse con Estefi Berardi?

Este miércoles, al cierre de LAM (América TV), Ángel de Brito comentó que estaba Fede Bal detrás de cámara. El actor fue al canal parar participar del programa de Fer Dente y aprovechó para saludar a las angelitas.

Sin embargo, según contó el conductor del ciclo de espectáculos, el hijo de Carmen Barbieri no quiso aparecer al aire. Esa actitud generó todo tipo de especulaciones.

Embed

"Tenemos un conflicto que se llama Fede Bal", anunció Ángel y blanqueó lo que había ocurrido. "Está acá, en el canal, pero no quiero entrar al estudio. Me dijo: 'no, ¿te parece?'", relató el periodista.

"¿Con quién tenés problema... con alguien? Nazarena Vélez no vino. Está Marixa Balli, me habló maravillas de vos, pero me dijo: 'es incómodo por lo de mi mamá'. Y siguió: 'está Yanina que me va a tirar lo de mi ex y lo del lavarropas...'. Y con Estefi está todo bien", detalló el conductor de LAM.

Finalmente, Andrea Taboada se ofreció a ir a buscar a Fede a su camarín para acompañarlo hasta el estudio. De todos modos, la misión de la angelita falló y el actor prefirió no pasar por el programa de Ángel. ¿Qué pasó?