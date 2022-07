Filtraron un sorpresivo dato sobre la grabación de la final de El hotel de los famosos: "Dicen que Alex Caniggia no..."

“Me contaron que Alex no quería grabar la final en la que perdía. ¿Es verdad?”, les consultó Pampito en Mañanísima a varias de los famosos que pasaron por el realiy del Trece.

“Tenían que hacer el momento donde él no ganaba y él no quería hacerla”, señaló el periodista, sobre la actitud del mediático ante la posibilidad de que no se impusiese en la competencia.

Por su parte, Walter Quejeiro admitió que fue difícil el último día de filmación. “Era muy tarde, las tres de la mañana cuando se terminó de grabar”, dijo.

“Me acuerdo que gritaba ‘nooo, me re cabió’... Se sintió más real cuando dijeron que ganaba Alex”, opinó. Por último, Pampito señaló: “Él tenía la actitud desde el principio de ganador. Sabía que iba a ganar”.

alex-caniggia.jpg

El dolor de cabeza de Alex Caniggia tras haber ganador El hotel de los famosos

Alex Caniggia se impuso en la final de El hotel de los famosos y se convirtió en el gran ganador del reality. El hijo de El Pájaro Caniggia y Mariana Nannis se quedó el premio mayor: 10 millones de pesos.

Este martes, en Socios del espectáculo (El Trece), el mediático reveló que hay un asunto que le preocupa muchísimo y tiene que ver con esa suma de dinero, que perdió valor desde que arrancó, debido a la devaluación del peso por la suba del dólar.

"De acá me llevé dos cosas, el amor de Carlita (el apodo que le puso a su novia, Melody Luz) y los 10 palos, que los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué compras con esa plata? Hay que gastarla toda", expresó.

En la final de El hotel de los famosos, Alex comentó que lo primero que quiere hacer con esa plata es viajar por el mundo. El mediático ya eligió el primer destino: Marbella, donde creció y el lugar que eligió Nannis para vivir.