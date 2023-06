Flor de la V conmovida por el delicado estado de Silvina Luna: "Tuvo muchas ausencias y desamor"

Embed

Y destacó cómo es Silvina como persona y por todas las cosas que tuvo que atravesar: "Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida, ha sufrido desde muy chica en adelante. Uno la ve despampanante y hermosa pero tuvo muchas ausencias, soledad y desamor".

"Hoy estamos todos pidiendo por su salud. Está en un estado extremadamente delicado. Te pido que te sumes, que le pidas al que sea que vos creas. Prendé una velita, pidamos por ella que la buena energía llega", manifestó preocupada la conductora.

Y cerró: "Está todo el ambiente movilizado porque es una chica muy querida. Tuvo mala suerte con lo que le sucedió, tuvo la mala suerte en caer en las manos de un señor que le arruinó la vida".

Silvia Freire, la mujer que acompaña a Silvina Luna en terapia intensiva: "Estaba notablemente cansada"

En el ciclo Desayuno Americano, América Tv, se escuchó el testimonio de Silvia Freire, la mujer que acompaña a Silvina Luna en la internación.

Silvia tiene a su marido internado en la misma clínica en la sala de terapia intermedia y al estar allí fue acompañando a Silvina en estos días durante su internación en terapia intensiva.

"Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", indicó.

Y remarcó: "A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera".

"Ella (Silvina) está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada", explicó Freire sobre los últimos días que pasó la rosarina.

Y añadió: "Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual".