Florencia quiere volver a Gran Hermano y enfrentar a su mayor rival: "Me hizo la vida imposible"

La modelo adelantó que su estrategia será "menos pasional y más fría". "Si tengo que ir al choque, voy a ir al choque. Me voy a divertir y buscar llegar a la final", prometió.

Flor tiene muy en claro qué es lo primero que le gustaría hacer si es elegida para reingresar. "Me debo una charla con Furia. Ella fue pasional. Su bronca conmigo fue porque sus amigas le llenaron la cabeza, Agos y Cata. Y la verdad es que yo siempre jugué con ella. Quiero que entienda que estuvo errada conmigo", sostuvo.

Por otro lado, la chica de Caballito reveló que le encantaría ver la reacción de Agos al verla llegar. "Me dijo cosas zarpadas. Muero por ver su cara. Es una persona que me hizo la vida imposible", remarcó.

En ese sentido, Flor indicó que Agos tiene chances de quedar eliminada: "Me veo en un mano a mano con Agos en una placa, pero yo no la voy a sacar, la gente lo va a hacer. Quedó en un posición de superioridad. Se cree fuerte. Cae en placa y se va".

"Tenemos cosas por resolver. Ella cree que es fuerte adentro y piensa que fue ella la que me terminó sacando de la casa. Piensa que me humilló en la cena de nominados. Le quiero demostrar que eso no fue así. Fueron otras cosas que me llevaron a irme del juego", añadió.

Al finalizar, Flor afirmó que se ve en la final. "Voy a darlo todo para llegar a la final. Me encantaría una final de mujeres porque este es un Gran Hermano de mujeres", decretó.

La llamativa reacción de la mamá de Rosina tras la sanción a su hija por romper las reglas en Gran Hermano

Anoche en Gran Hermano se llevó a cabo una nueva edición de Congelados. Los familiares ingresaron a la casa y los participantes tuvieron que quedarse inmóviles para evitar ser sancionados.

Rosina Beltrán no cumplió la consigna y fue duramente castigada: le quitar la posibilidad de participar por un desafío, donde el premio será una casa, y la inhabilitaron para ser líder de la semana.

En una nota con A la Barbarossa, Fabiana, la mamá de la uruguaya, que entró al juego para darle apoyo a la su hija, opinó sobre la sanción que le dieron a la joven.

"Yo escuché que dijo 'mágica', por su gata, pero seguí. No pensé en contestarle ni nada", mencionó la mamá de Rosina. "Ella hace rato quería saber sobre su gata. De hecho, le había preguntado al psicólogo. Quedaron en contestarle y no le contestaron", explicó.

Fabiana indicó que comprende la decisión de GH. "¿Vos entendés que tenían que sancionarla, no?", señaló Gastón Trezeguet. "Sí, claro. Cuando salí de la casa no pensé que la iban a sancionar, pero después llegué al canal y ya se sabía de la sanción", contestó.