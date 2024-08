Furia apuntó contra LAM, Ángel de Brito se hartó y le puso los puntos: "Alguien que le avise que..."

A horas del evento, Furia publicó un fuerte descargo, donde dirigió sus misiles a LAM, el programa de Ángel de Brito: "Quiero agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron con LAM, que no dejan de hostigarme, como hacen en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme. Les deseo mucha paz y brillo porque no lo tienen. Y ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating".

El su cuenta de Twitter, el periodista se cansó y le respondió a la ex Gran Hermano.

"Alguien le puede avisar a Furia que.... 1. No tenemos ni mandamos cronista a Uruguay. 2. Que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality. 3. Que escriba en castellano. 4. Que hace meses, no es noticia para nosotros 5. que nos reímos de ella. No con ella", expresó el conductor de LAM.

La terminante amenaza de Furia que podría derivar en la Justicia: "¡Tienen que parar!"

En un descargo con contundente en su cuenta de Instagram, Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, lanzó una fuerte amenaza contra quienes buscan perjudicarla.

La ex jugadora del reality de Telefe se mostró indignada con aquellos que sacan un rédito del uso de su imagen sin su autorización. "Estoy con el tema de mi derecho de imagen. No soy un participante igual que cualquier otro", empezó diciendo.

Furia explicó que, durante el tiempo que estuvo en la casa, diferentes cuentas en las redes generaron dinero con su imagen y ella no recibió nada por ese negocio. "Los que explotaron mi imagen en cuanto producto, beneficio, monetización fue exponencialmente zarpado", señaló.

La entrenadora mencionó que, al día de hoy, esas cuentas siguen logrando un réditos con ella. "Me roban este video, lo publican en otro lado y lo monetizan. Copian lo que subo y lo replican. No pueden utilizarme para monetizar", agregó.

Al finalizar, advirtió que no irá la Justicia si no dejan de factura a costa de ella. "Me molesta los que abusan de mi imagen para monetizar. Como mi derecho de imagen es mío, si sigue haciéndolo, y no entienden que tienen que parar, nos vamos a ir a legales", sentenció, desafiante.