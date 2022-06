Georgina Barbarossa volvió a hablar del novio de Pepe Cibrián ¿y metió la pata?

Embed

¿El motivo? Al director teatral le molestaron declaraciones que hizo Georgina en una nota sobre Nahuel.

"Yo le dije a Pepe: '¿este chico te quiere bien?'. Le está yendo bien, conoce a un chico, mucho más joven de él, salen tres meses y no quiero que se casen. Le está yendo bien con Drácula y no quiero que lo afanen", expresó la actriz.

Georgina Barbarossa volvió a opinar sobre el novio de Pepe Cibrián

En su programa en Telefe, A la Barbarossa, Georgina Barbarossa se disculpó con Pepe Cibrián por haber cuestionado a Nahuel Lodi, su pareja.

"Le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Lo quiero a Pepe. Le pido disculpas a Pepe y a Nahuel y toda su familia", manifestó la conductora.

En una nota con Intrusos (América TV), Georgina remarcó que no quiere estar peleada con su amigo.

"Me equivoqué. Y me merezco que no me haya invitado", afirmó.

Cuando le preguntaron si lo veía feliz a Cibrián, Georgina se mostró algo dudosa.

"¿Lo ves feliz?", le consultaron. "Ojalá que sí. Aparentemente sí. Entonces, que siga feliz", comentó la conductora.

"¿Le crees la felicidad?", retrucó el notero. "Eso se lo tienen que preguntar a Pepe", sentenció.