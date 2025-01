Gran Hermano 2024: sonó el teléfono rojo por primera vez, atendió Santiago y cambió el destino de la casa

Embed

Algorta no lo dudó y decidió fulminar a dos jugadores. En primer lugar, eligió a Sofía 'Sopa' Buscio y en segundo, a Chiara Mancuso. Ambas, obviamente, manifestaron su descontento con la decisión de 'Tato'.

Ahí, el rubio justificó su decisión y expresó: "Una de las cosas que más se ha dicho de Juan Pablo (De Vigili, el líder de la semana) es que está muy en son de paz. Poniendo a Sofía en placa quiero ver si se inclina por afinidad".

"Ahora entiendo. Se la querés complicar al líder de la semana", sumó Del Moro. "Quiero ver qué hace. Quiero ver si se confirma lo que muchos dicen, que se maneja más que nada por afinidad o si se inclina por el juego", explicó Algorta.

Luego, le respondió el correntino: "Pareciera que él tiene el manual de cómo se juega esto y parece que hay que jugar como él lo dice. Y para mí jugar no siempre es atacar. Yo no voy en son de paz, pero tengo otra forma de jugar. Hay valores que yo no negocio".

Embed

Embed

Andrea abandonó la casa de Gran Hermano 2024 por un delicado problema de salud

Este miércoles, en medio de la gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe), Andrea Lázaro abandonó la casa más famosa del país por un delicado problema de salud.

"Hay una jugadora que hace varios días que viene con una cuestión de salud", comenzó diciendo el conductor Santiago del Moro ni bien comenzó el programa.

"Los médicos las chequearon, estaba todo bien, ella se sigue sintiendo mal y pidió hoy abandonar el juego. Sí, es triste, porque es una gran protagonista de esta casa, de esta edición. Estoy hablando de Andrea", explicó.

Luego, el presentador detalló: "Ella tuvo un aneurisma cerebral en el pasado, tuvos tres operaciones, hace muchos años, quedaron algunas secuelas, pero ella ha tenido una vida relativamente normal. Ella hace unos días empezó a decir 'tengo un dolor muy fuerte de cabeza'".

Embed

Minutos más tarde, Andrea se dirigió hacia el confesionario y habló con el conductor sobre su salida."Hay una alarma en el cuerpo, siento que no estoy a la par de mis compañeros, me está costando mucho la prueba del líder y la prueba del super", admitió la participante.

Embed

Por último, antes de cruzar la puerta que la comunica con el mundo exterior, la profesora de gimnasia se despidió de sus compañeros y les dedicó unas palabras: "Muchas gracias. A pesar de las diferencias que tenemos todos, porque estamos conviviendo, para mí fueron una familia de un mes y unos días. Pasamos las fiestas juntos, Navidad, que para mí es tan importante, muchas gracias a todos. Me siento afortunada. Gracias por dejarme conocerlos".