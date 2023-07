Gustavo Espósito adelanta sus nuevos proyectos entre el teatro y el cine

-¿En tu rol de productor y actor, que hiciste con antelación?

En 2022 me aventuré a producir dos obras de teatro en las que también actué. “Conversación Nocturna” de Daniel Veronese y “Crónica de un Secuestro” de Mario Diament. Ambas fueron dirigidas por Diego del Valle y las presentamos en el Actors Studio Teatro con muy buena recepción por parte del público. Fue una experiencia sumamente enriquecedora ya que asumir el rol de productor implica hacerse cargo de todo el proceso de creación y ejecución del proyecto. Desde la elección de la obra, el casting, la selección del staff, el equipo técnico, la sala, los permisos, la difusión. Es un trabajo que exige mucha atención y una metodología minuciosa además de tener plan b, c y d por si algo falla. Sumado a eso, el trabajo actoral que no es poco. Esta experiencia me ayudó a crecer como artista y tener una visión más amplia a la hora de encarar un proyecto.

-¿Tengo entendido que te seguís formando, verdad?

Siempre. Me formé en distintas corrientes de actuación con reconocidos maestros como Sebastián Pajoni, Néstor Sabatini, Emiliano di Giusto, Mario Moscoso, Yosca Lázaro, Matías Gandolfo y Dora Baret. Actualmente estoy perfeccionándome en la actuación ante cámara con Leo Rodríguez. También incursioné en clown, teatro físico y actividades complementarias como el yoga y contact improvisation. Además me gusta bailar, me defiendo bien bailando tango.

-¿Qué estás haciendo en la actualidad?

Estoy ensayando una obra de teatro que se estrenará en agosto de este año en el Actors Studio Teatro. Se trata de “El Arte de hacer Amantes” una versión de “Don Juan” de Guglielme Figueiredo realizada por Diego del Valle quien también la dirige. Paralelamente soy el asistente de dirección de un ciclo de seis óperas que se están presentando en el auditorio de la AMIA, la próxima será “Il Trovatore” de Giuseppe Verdi y se realizará el 24 de julio bajo la dirección general de Mauro Espósito, dirección musical de Julia Manzitti y en la dirección del coro Silvia Aloy. A mediados de junio finalizó el rodaje de una película en la que tuve el placer de trabajar.

ba474240-4681-4aeb-9976-58df8a3aa858.jpg

-¿Cómo es la trama y cuál es el nombre de la película que filmaste?

Este largometraje se llama “Después del Final”. Cuenta la historia de Luz Fernández de Castillo, personalidad distinguida de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Está dirigido por Pablo César, el guión es de Jerónimo Toubes y la dirección de fotografía quedó a cargo de Carlos Essman. Fue realizado en formato fílmico de 16mm con apoyo del INCAA.

Está protagonizado por la propia Luz Castillo junto a Héctor Bidonde, Eleonora Wexler, Natalia Cociuffo, Nilda Raggi, Alejandro Botto, Jesica Jurberg, Lisandro Carret, Edgardo Moreira, Martina Salazar, Nelson Rueda, Constanza Nacarato, Juana Zurita, Fernando Ritucci y quien te habla, entre otros.

Luz Castillo, Gloria en la película, es una distinguida pintora, escritora y galerista argentina, que se enfrenta a los años más oscuros de su vida. Gloria busca sanar las heridas del pasado y para hacerlo comprueba que, tal como decía Federico García Lorca, "la verdadera lucha es con el duende". Sabe que le queda poco camino por recorrer y se emplea a fondo, poniéndole el cuerpo y el alma a su obra definitiva.

-¿Cuál es tu rol en la misma?

Soy el padrino de Gloria. Para Luz Castillo la figura del padrino fue muy importante en su vida. Fue quien realmente la crió y acompañó en todo momento. Desde la infancia, cuidándola y conteniéndola en el momento que falleció su madre. La llevaba a pasear al zoológico, jugaba con ella a imitar el sonido de una gaita gallega para que se durmiera contenta, la guiaba en sus primeros pasos en la librería de su padre y como no podía ser de otra manera la acompañó al altar el día de su boda. Un buenazo, un protector y compinche, ese es el padrino.

-¿Cómo sigue tu carrera, qué otros proyectos tenés?

En lo inmediato, es la función de “Il Trovatore” de Verdi, en el auditorio de la AMIA, vamos a estar el lunes 24 de julio a las 19hs y las entradas se pueden conseguir a través de la página de la AMIA. En agosto estrenaremos “El Arte de hacer Amantes” en el Actors Studio Teatro. El próximo fin de semana comenzaré el rodaje como protagonista de otra película bajo la dirección de Leo Rodríguez, a quien aprecio y admiro. También está en etapa de post producción "Espartanos", una tira para Star+ en la que participé. Estimo que la película “Después del Final” se estrenará a principios del próximo año.