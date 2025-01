¡Impactante! Apareció el video del momento en que Morena Rial fue detenida por la policía

“A las 19 horas, un vecino de la localidad de Martínez da aviso a la patrulla municipal de San Isidro, a través de la herramienta Ojos en Alerta, de que no tenía suministro eléctrico en su vivienda”, escribió el conductor de LAM.

Luego, agregó: “A través de material fílmico, aportado por un vecino, se visualiza que dos masculinos bajan la térmica de su domicilio, en tentativa de escruche. Gracias al seguimiento de las cámaras del personal del Centro de Operaciones de San Isidro, y al trabajo de agentes de la patrulla municipal, se identifica que los sospechosos se trasladaban en un vehículo Fiat Cronos de color gris“.

“De esta manera, agentes de la patrulla municipal logran dar con el auto, y reducir a 3 masculinos y 2 femeninas. Allí se secuestran varios celulares, guantes, barretas y criques. Los detenidos se encuentran en la Comisaría 10 de Martínez”, indicó De Brito.

Fuentes judiciales informaron a TN que, hasta el momento, no se probó ningún delito. “(Los acusados) estuvieron en horas de la tarde en una casa y cortaron la luz de esa vivienda, seguramente para ir a robarla. Los vecinos advirtieron esa situación y alertaron a los móviles, entonces cargaron el auto y cuando volvieron a la noche los interceptaron antes de que cometan el hecho. En el auto se secuestraron guantes, pasamontañas, y criques”.

En las últimas horas, se conocieron imágenes del momento en el que la policía detenía a Morena Rial. Según lo que trascendió, iba a bordo de un auto que tiene pedido de captura.

El fuerte descargo More Rial contra la pareja de Facundo Ambrosioni: "La mamá soy yo"

En medio del conflicto judicial de More Rial con Facundo Ambrosioni por la residencia de su hijo Francesco, la mediática decidió expresarse en sus redes sociales e hizo un contundente descargo contra Camila, pareja de su ex.

En primer lugar Morena aclaró cuestiones legales y explicó que en ningún momento perdió la tenencia de su hijo, sino que el juez estableció que el niño tenga su residencia en Córdoba.

Luego, se refirió a Camila y disparó: "Hablando de la mosquita muerta, la mujer del progenitor, lo que tengo para decir es que si quiere ser madre que se haga un hijo. No estoy en contra de que cuide a mi hijo o que lo quiera, porque cuando lo hacía de corazón, toda la mejor".

"Fue hasta a una ecografía mía. El problema fue cuando comenzó a mear afuera del tarro, yo no soy ninguna pelotud... La mamá de Francesco y Amadeo soy yo, le guste a quien le guste, no lo va a cambiar nadie. Ni una chica pasajera ni una novia, las opiniones que se las pasen por donde quiera", siguió.

Además, aclaró: "No me afecta en nada los comentarios, pero si salgo a hablar, porque como se dignan a hablar tanto. Es fácil mantener un nene cuando te pasan plata. No tengo nada más para decir, y acá el que mantiene a Francesco es mi padre".