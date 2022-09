El color de cabello ideal para pieles oscuras según el influencer y experto en belleza Johan Jiménez Camacho

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johan Jimenez (@johanjimenezofficial)

Antes de un cambio drástico, Johan Jiménez recomienda...

Hay muchas personas que han acudido al salón de belleza de este estilista profesional con una idea clara de lo que quieren en su cabello. Otras personas simplemente dejan que Jiménez sea quien decida, pero también hay quienes le tienen miedo al cambio. El estilista colombiano recomienda a las personas que se arriesguen y que no searreglen para los demás.

Además, comenta que antes de cualquier cambio drástico se debe buscar ayuda de un estilista profesional porque hay ciertos estilos que pueden resultar dañinos para el cabello si no se aplican correctamente. Asimismo, el experto considera que todo estilista debe saber transmitir buenas energías para ayudar a sus clientes a lidiar con el proceso y generar confianza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johan Jimenez (@johanjimenezofficial)

El cabello ideal para mujeres con piel oscura

Johan Jiménez Camacho es conocido por destacarse en el área de cortes y crearcolores para cada persona, por lo que no es un estilista que suela quedarse en lamonotonía. Por el contrario, Jiménez recomienda que las personas de piel oscuradeberían experimentar mezclando el castaño clásico con tonalidades másanaranjadas o rubias. Para el estilista reconocido esta es una fórmula para el éxito, por lo que aconsejaque para estas pieles hermosas se use el color chocolate con diversas pinceladas, tinte violeta o borgoña, color castaño o Glossy Brown. También recomienda lasmechas en tonos ocres o el rubio con tonos caramelo.

No obstante, hay ocasiones en las que sus clientes llegan al salón anhelandocolores más vivos como los de fantasía. Cuando no se conforman con una peluca y quieren el color en su cabello, el estilista profesional recomienda que para sucuidado eviten el agua caliente.

Según comenta Johan Jiménez Camacho, aplicar mínimo un tóner capilar al mes ayudará a que el color se mantenga durante más tiempo y que el cabello no se veaamarillento.

Para Johan Jiménez Camacho no es extraño recibir periódicamente mujeres que insisten en que quieren un look que no les favorece y que sigan con la idea a pesar de los consejos que el estilista pueda darles. En estos casos, lo que Jiménez hace es intentar unir los gustos del cliente con un estilo que realmente les va a favorecer y así el resultado sea una sonrisa de felicidad que tanto contenta al colombiano.

Hay bastante demanda por los servicios que se ofrecen en el salón de belleza deJohan Jiménez, por lo que este estilista tiene planeado inaugurar una nueva sedeen Nueva York. Mientras tanto, continúa trabajando cada día para mantenerse comoun profesional en el que las personas confíen su belleza.