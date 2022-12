In The Bag With Daniella: la versión argenta del éxito de la revista Vogue

Esta serie de videos ha sido de gran éxito en el mundo porque logra acercar a los seguidores a la vida más intima de sus artistas preferidos.

El programa de origen norteamericano ha sido replicado en muchísimos países y celebridades argentinas como Nathy Peluso han mostrado recientemente que llevan en su bolsa como elementos imprescindibles.

Esta semana salió a la luz “IN THE BAG WHITH DANIELA” un short-film dirigido por Tomás Wurschmidt y Gianluca Zonzini donde vemos a la imagen viva dosmilera de una cantante pop argentina mostrando todo lo que lleva en su cartera.

Burlandose de los clichés y los estereotipos este video se alza en las redes mostrando la peculiar y extravagante vida de Daniella, rozando el límite de lo imposible y lo inexplicable.

Emulando el fílmico del super8 y los estándares visuales y bien guionados del programa, este film pareciera esconder y manifestar al mismo tiempo una fuerte critica a los formatos televisivos norteamericanos que el mundo se empeña en intentar reproducir, como gesto cipayo , proponiendo una imagen a veces vana y superficial de las mujeres famosas que los medios se encargan de infundir.

IN THE BAG WITH DANIELLA