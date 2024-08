La felicididad de Andy Romero por el estreno de Póra en Argentina: "Soy una apasionada del arte"

El elenco principal está conformado por actores conocidos y de gran talento, como Andy Romero, la primera actriz paraguaya en participar en una serie de Netflix, "El Mecanismo" (2018) y Tomás Arredondo, protagonista de "Los buscadores" (2017). Completan el reparto Claudia Zárate, Erix Gehre, Marie Manzur, Rodrigo Paredes y Laura Marín.

En una nota con este medio, Andy resaltó: "Estoy pasando unos días maravillosos en Buenos Aires donde tuvimos la sala casi llena en el estreno, contamos aproximadamente 185 personas, lo cual para hablar de cine post pandemia es una cifra muy buena. Y no solo presentamos la película, si no que también presentamos un cortometraje que yo dirigí este año que se llama El Fiscal y a la gente le gustó mucho y eso me llena de alegría".

"Hacer cine, mas la industria incipiente de Paraguay, es un desafío siempre, pero es un desafío que siempre nos va animando a más. Habíamos hecho el rodaje de la película en el año 2022, y se estrenó el 27 de octubre del 2022 en Paraguay y estuvo compitiendo con películas de Hollywood. Nos encantó la aceptación del público, la opinión del público es lo que más importa. Es la primera película en Paraguay que se grabó con celulares. Y ahora estamos realizando este recorrido en cines", destacó.

Y sobre su otro proyecto, resaltó: "El cortometraje El Fiscal lo grabamos el 14 de mayo de este año y en junio fue a Colombia a su primer festival y de ahí trajimos 2 premios. Yo a mejor dirección y Claudia Zárate a mejor actriz. El cortometraje está en Suiza actualmente. Pretendemos que este proyecto siga creciendo".

Sobre su pasión por la profesión, Andy señaló con emoción: "Soy una apasionada del arte, este año asumí el desafío de comenzar a dirigir, de seguir contando historias... Cuando tenes un buen equipo es posible, tenemos chicos con mucho talento. Soy la mujer más feliz del mundo en este momento, yo empecé a actuar a los 36 años y cuando inicié estaba tan apurada porque pensaba que llegué tarde, sin embargo es una linda experiencia poder contar hoy que toda en la vida llega a tiempo. Me siento una mujer plena, feliz".

Y sobre quiénes son sus referentes de nuestro país, indicó: "Argentina es un gran referente en todos los aspectos. Terminé el colegio en Argentina, te puedo decir que este país es mi patria chica porque crecí con la TV. Crecí viendo a una Moria Casan, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Darín por supuesto. El cine y el arte argentino es el que más se destaca en Latinoamérica, años de industria cinematográfica. Me siento muy parte de la comunidad y me gustaría realizar un proyecto en este país".

Por último, sobre sus otros proyectos, contó: "En el 2019 estuve en una serie en Netflix, fue una de las más vistas en Brasil y ahora volví a Netflix, en el mes de junio estuve rodando una serie en San Pablo que se llama ADN del delito. La primera temporada ya está en Netflix. En cuanto a proyecto de cine, estoy en varios proyectos y estoy desarrollando dos guiones".

De qué se trata Póra

Póra se adentra en el género del terror y narra la historia de un grupo de jóvenes que viajan a la ciudad de Piribebuy, donde descubren las macabras leyendas sobre la guerra contra la Triple Alianza. Durante sus exploraciones en la zona, lo que nunca imaginaron es que desde la primera noche comenzarían a vivir una experiencia paranormal. El bosque se convertirá en un verdadero infierno para los visitantes, ya que los guardianes de un tesoro los acechan.

La película tiene una duración de 65 minutos y cuenta con una banda sonora a cargo de agrupaciones nacionales como Paiko y La Secreta y del joven compositor Fresko.

Este gran éxito de la película se ha visto reflejado en su reciente estreno en la plataforma de Amazon Prime Video en Europa, ampliando así su alcance internacional. Ahora, "Póra" se prepara para su gran estreno en las salas de cine de Buenos Aires, lo que reafirma el reconocimiento y la popularidad que ha alcanzado esta producción paraguaya.

Horarios de las Funciones

Cine Gamount ( Av. Rivadavia 1635, C1033 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina)

- Jueves, 8 de agosto 14:00, 20:30

- Viernes 9 de agosto 14:00, 20:30

- Sábado 10 de agosto 14:00, 20:30

- Domingo 11 de agosto 14:00, 20:30

- Lunes 12 de agosto 14:00, 20:30

- Martes 13 de agosto 14:00, 20:30

- Miércoles 14 de agosto 14:00, 20:30

Centro Cultural Municipal Tapalqué ( Av. 9 de Julio 552, B7303 Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, Argentina)

- Jueves, 8 de agosto 21:00

- Viernes, 9 de agosto 21:00

- Sábado,10 de agosto 21:00

- Domingo,11 de agosto 21:00

Cine Teatro Oberá ( San Martín 1049, N3360 Oberá, Misiones, Argentina)

- Sábado,10 de agosto 21:00

- Domingo,11 de agosto 21:00

Nuevo Cine Italia ( Cine Teatro Italia, Av. 25 de Mayo 353, P3600ABX FM, Formosa, Argentina)

- Jueves, 8 de agosto 20:00

- Viernes, 9 de agosto 20:00

- Sábado,10 de agosto 20:00

Cine Teatro Renzi La Banda ( Av. Cmte. Besares 151, G4300 La Banda, Santiago del Estero, Argentina)

- Jueves, 8 de agosto 21:00

- Viernes, 9 de agosto 21:00

- Sábado,10 de agosto 21:00

- Domingo,11 de agosto 21:00

Cine Municipal de la Cultura Orán ( Hipólito Yrigoyen 137, A4530CUC San Ramon de la Nueva Oran, Salta, Argentina)

- Jueves, 8 de agosto 20:00

- Viernes, 9 de agosto 20:00