Javo Rocha, el maestro de teatro de APTRA, vuelve a subirse a los escenarios

- Fue algo hermoso. Reconstruirme y encontrarme con alumnos y amigos en esta entidad que, para mí, es como mi segunda casa. Por la pandemia había comenzado a dar clases de manera virtual por zoom. En ese momento decidí viajar a Israel y empezar de cero. Extrañaba mucho y por eso decidí volver después de tres años. Llegar y ver que nadie había ocupado mi lugar, me hizo sentir que me estaban esperando de nuevo.

- ¿Cómo vienen los cursos?

- Fantásticos. Llamé a mis asistentes César Cardozo y Kevin Gómez y comenzamos de nuevo. Tengo todos los cursos de primer año y otro en donde recibí a los exalumnos. En esta reconstrucción, el año que viene volveré a dar las clases en tres niveles. Para los que apenas comienzan, trabajamos con improvisaciones. En segundo año con escenas de texto nacionales y en el tercero, hacemos escenas internacionales. Cada uno de esos cursos, tienen la posibilidad de mostrar lo que aprendieron, en las muestras de mitad y fin de año. Tengo mucha convocatoria pese a la difícil situación económica. La gente en época de crisis se refugia en el teatro para hacer catarsis, mis clases son su cable a tierra. Practicamos con las técnicas de Morris, Strasberg y Stanislavsky.

- ¿Quiénes y cómo pueden anotarse en los cursos?

- Las clases son para todo el público, tengan experiencia o no. Hay muchos motivos que movilizan a la gente a estudiar teatro y está en mí, unificar esas búsquedas. Mi trabajo es abrir cerebros, desestructurar personas, llevar alegría y felicidad a los demás, enseñándoles cómo desenvolverse arriba del escenario. Además, los alumnos también aprenden a integrar grupos. Es una escuela en la que se aprende el oficio. Quienes quieran sumarse pueden conectarse con mi instagram @estudiojavorocha

- ¿Vas a volver a actuar?

- Sí, con un reto fabuloso. Voy a encarnar a Nerón, el Emperador de Roma. Ya estamos ensayando una Obra de Teatro llamada "Nerón, poder, sexo y gloria". Un espectáculo escrito y dirigido por Sequi Castillo. Las coreografías estarán a cargo de Leandro Gazzia y la encargada de la música será, la DJ Zlata. Somos un elenco de unos 15 integrantes aproximadamente. Será algo único, ya que se mezclará el teatro, con la música electrónica. Para mí es un gran desafio, ya que tengo un personaje muy rico y lleno de matices. Todavía no elegimos el lugar donde lo vamos a hacer. Faltan unos meses para el estreno. Va a ser muy especial, ya que hace 18 años que no me subo a los escenarios y me dedicaba solo a la docencia. Es mi momento de volver.

- ¿Cómo te sentís con este regreso?

- Feliz por haber recuperado mi lugar en APTRA. Y creo que mis casi tres años viviendo en Israel, moldeó mucho mi ego, mi personalidad y me dejó una gran enseñanza. Vuelvo a salir de mi rol de maestro, que era mi zona de confort, para volver a convertirme en actor. Siento la presión de que muchos querrán ver que hace en el escenario "el profe". Mis dos grandes sueños son: volver a actuar y enamorarme. Vamos por el primero y ojalá que llegue el segundo.