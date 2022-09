Jey Mammon reveló que le tiró onda a un espectador y tuvo una inesperada respuesta

Embed

“Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo... Y le dije lo bueno que estaba... ¡y resultó que era seminarista!", detalló en el ciclo de Telefe.

Jey remarcó que le cuesta mucho guardarse lo que piensa, algo que, en parte, es la esencia de su humor. "Pasa que yo soy muy honesto y no me pudo guardar las cosas... ¡estaba muy bueno! Le dije eso y me respondió: ¡voy a ser cura!", sentenció el conductor.

Jey Mammon ganó como Revelación en los Premios Martín Fierro 2022

Este año, Jey Mammon se impuso como revelación en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022. El conductor ganó su primera estatuilla por un ciclo que marcó un antes y un después en su carrera, Los Mammones.

El capocómico estaba ternado junto a Darío Barassi por 100 argentinos dicen, y los hermanos Montaner, Mau & Ricky por La Voz Argentina.

"Gracias América TV y Jotax TV, de corazón. Es mi primer Martín Fierro. Estoy muy agradecido y emocionado", fueron las palabras de Jey al alzar su estatuilla.

El conductor se mostró muy movilizado por este reconocimiento. "Es la primera vez que estoy en un Martín Fierro. Hace diez años estaba haciendo La Pelu con Flor de la V y ahora me tocó esta oportunidad, que me dieron en América TV, de conducir un programa", resaltó.

Por último, Jey le dedicó su premio a su familia. "Se lo quiere dedicar a la gente, que nos vio todas las noches, a mi mamá y a mi papá", sentenció.