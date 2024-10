Julián La Bruna se suma al show "Buenos Aires, el musical"

La Bruna viene de hacer temporada con Fátima Flórez siendo reconocido por su labor humorística que le valiera el premio Carlos en Villa Carlos Paz, mientras que Pampas Bravas ha sido varias veces premiada en la última edición de los Estrella de Mar en Mar del Plata. Se suma, así, más talento a la formación que Dulce Granados ya ha logrado colocar en la consideración del público a nivel nacional.

Al respecto, el humorista comentó que "a los Pampas Bravas los conozco y los vi en teatro. Le he comentado a Dulce (Granados) que me gusta trabajar con artista talentosos y este grupo es puro talento. De joven, en el conservatorio, estuve en el ballet folclórico de la escuela de teatro de arte dramático. Mi hermano es bailarín de tango y mi madre es profesora de danzas folclóricas. A mi me encanta la propuesta del musical porque es un show que me resulta muy familiar en la temática", explicó.

"Buenos Aires, El Musical" estará los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235 - CABA) y contará con la participación especial de Chiqui Pereyra y la ascendente actriz y cantante Daniela Flombaum.

"Aportar humor es algo que me encanta hacer, porque el público es muy agradecido con el humor. Se genera un ida y vuelta constante y eso me permite dar todo lo que hago junto a gente talentosa" continuó diciendo Julián La Bruna, quien agregó que "es un placer que me hayan convocado para hacer reír. Esa es mi misión en el espectáculo, además va a ser mi primera vez en el Teatro Regina y eso me genera mucha expectativa".