Karina La Princesita y El Polaco, sobre la noche que se conocieron: "¿Te acordás que te toqué el tobillo?

Karina hizo memoria y relató a la perfección qué le dijo esa chica. "Ella me decía: yo tengo un chico que está súper enamorado de vos. Y yo le decía: 'bueno, mandale un saludo'. No preguntaba un nombre. No pedía una foto. Nada". "Menos mal que no pediste una fotos", retrucó el conductor.

El Polaco rememoró cuándo que la vio por primera vez. "Yo te conocí en un boliche, Jesse James. Yo no fui a verte a vos. Me había tomado unas cervecitas de más y fui ahí de casualidad", recordó.

En esa ocasión, el referente de la movida tropical le hizo una caricia a quien, años más tarde, se convertiría en su pareja: "¿Te acordás que te toque el tobillo? Te toqué el tobillo y dije: 'nadie te llega ni a los tobillos'".

"Yo terminé el show y había gente que se quería sacar fotos conmigo. Vos hiciste la cola y te sacaste una foto también. Me acuerdo de un chiquito que decía: '¿sabés qué? ¡nadie te llega a los talones!'. Era un chico re intenso", remató La Princesita.

Karina La Princesita confirmó su separación: ¿qué pasó?

En una nota con LAM (América TV), Karina La Princesita habló sobre su presente sentimental. La cantante de cumbia confirmó que se distanció de su pareja, Nicolás Furman.

"Estoy separada", afirmó la intérprete de Con la misma moneda en el programa de Ángel de Brito.

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, Karina prefirió guardarse a silencio. "Eso es algo nuestro, de nosotros, no voy a contar nada. Me pasó una vez de contar algo en televisión y después me arrepentí. Los problemas no se cuentan en televisión", remarcó.

La artista confesó que está pasando por un momento muy especial, pero que tiene que ver con su hija, Sol Cwirkaluk. "Estoy re sensible. Me dice que quiere estudiar afuera y me doy cuenta que me queda poco tiempo para compartir con ella", sostuvo.

Por último, Karina contó que empezó a hacer terapia para manejar sus emociones. "Tengo muchas heridas del pasado, que tengo que trabajar", sentenció.