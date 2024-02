Kitty Locane: "Hace 12 años que hago temporada en Mar del Plata y es una ciudad que significa mucho para mí"

“El Plan” es una propuesta de alto nivel. Con un elenco de lujo encabezado por Alejandro Müller, Mónica Farro, ‘Chiqui’ Abecasis y la protagonista Kitty Locane.

En diálogo con este portal, Kitty sobre su personaje: “Tengo el rol protagónico de la obra. En principio fue un desafío importante, en una obra que atraviesa por muchas emociones. Mi personaje es el de una psicóloga que se encuentra en una situación inesperada. Que será muy lindo para que el público vaya descubriendo los entretelones de la situación”.

c211db09-d93e-4dee-88ba-51054a54a0fc.jpg

La obra está en cartelera en el Teatro Santa Fe y hace vibrar al público desde el inicio hasta el final. “Es una comedia romántica, que atraviesa por situaciones diversas. Pero también articula el espacio para la risa y el humor”, sintetizó la artista. Además resaltó “la visión de Charly (Nieto) desde la dirección y el respaldo que eso significa para los artistas”.

Y comentó que “‘El Plan’ es una obra hermosa, que pasa por momentos únicos. Pero de la mano de un director y un elenco divino, como son todos, el trabajo se va haciendo mucho más fácil. Hasta nuestro productor, Aldo Funes, pone todo a disposición para que estemos contenidos en todos los sentidos”.

Luego indicó: "Terminamos el 15 de marzo, si se puede se alarga un poquito más, pero hasta ahora nos quedamos hasta esa fecha. Nos gustaría después hacer temporada en Capital pero mis compañeros ya tienen otros compromisos y a Aldo no le gusta que se desarme un grupo que ya está consolidado y que la obra funciona muy bien con el elenco original. A él no le gusta que se cambie el elenco asi que esta obra terminaría ahora en marzo y es una pena. Después hay otras propuestas para hacer en teatro, Aldo es un productor que no para y siempre va viendo nuevas obras para hacer temporada tras temporada. Un año antes va viendo obras y las va preparando, porque siempre hace tres o cuatro obras a la vez".

746e04b5-8753-45a8-bac0-0c81fb7437a5.jpg

En estos 12 años en Mar del Plata, Kitty hizo diversas obras y recordó una divertida anécdota: "Una vez me caí de una escalera, hace muchos años, en plena función. Estabamos haciendo Pato a la Naranja y los fines de semana hacíamos 3 funciones por día. Y en la tercera función yo ya estaba que no daba más y teníamos una escalera bastante empinada y se me enganchó el taco en un escalón y volé desde una punta del escenarioa hacia otra punta. Yo veía en cámara lenta la reacción de la gente y pese a todo me levante toda despeinada, hacía de mucama, y estaba Adriana Salgueiro y nos reíamos igual pese a que continuamos con la escena. La gente aplaudió y se lo tomó con la mejor".

Con respeto a El Plan Luciano, interpretado por Alejandro Müller, es obsesivo y fóbico. Mientras que Manuel, interpretado por ‘Chiqui’ Abecasis, ha dedicado su vida a cuidar de su hermano.

Todo parece tranquilo en la vida de los hermanos hasta que Luciano conoce a Bárbara, interpretada por Mónica Farro. Mujer con quien entabla un romance virtual. Decidido a llevar la relación al siguiente nivel, Luciano invita a Bárbara a cenar a su casa.

Sin embargo, solo tienen siete días para prepararse para este encuentro. Y es aquí donde entra en escena Flor, una terapeuta interpretada por la protagonista, Kitty Locane. Ella se encargará de ayudar a Luciano a superar sus miedos y prepararlo para la cita.