La aclaración de Fabián Doman sobre su futuro en El Trece: "No es cierto que hubo gritos"

"El decisor de El Trece me dijo que hay una interna entre El Trece y Kuarzo, la productora del programa. Me dijo: 'El producto no nos convence, creemos que la productora subestimó el horario, la competencia con Georgina (Barbarossa). También sobrestimaron a Doman, esta idea de que en la televisión de hoy tenés X nombre y el rating sube por generación espontánea uno o dos puntos, no va más. Me sorprende el poco interés por manejar una agenda propia o por las primicias. Los platos rotos los paga Doman, pero fue un problema de contenidos. El rating hasta acá es de 2.2, no está mal pero tampoco bien, seguimos probando'", añadió la panelista.

Laura Ubfal también escribió en su portal sobre el tema y sostuvo que Doman "llamó a todo el mundo, desde Adrián Suar para arriba y para abajo, indignado con la posibilidad de quedarse sin su programa, ante la llegada de Mañanisima (conducido por Carmen Barbieri)".

Ahora, en comunicación con PrimiciasYa, Fabián Doman afirmó: "Por supuesto que estoy al tanto de los rumores". Y detalló sobre los posibles cambios en la grilla de El Trece: "El programa es de la productora Kuarzo y cualquier decisión si la hubiera el canal se la comunica a Kuarzo. Además, mi relación contractual es con Kuarzo no con el canal".

Consultado por los supuestos llamados que habría realizado, el conductor del magazine fue contundente y aseguró: "En cuanto a llamadas mías, no me he comunicado con nadie, mucho menos este fin de semana y el día de hoy. Tampoco es cierto que hubo gritos".

