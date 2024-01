La cantante y multi instrumentista argentina elegida por Slash para su show en en Movistar Arena

Perteneció al coro de niños del Teatro Colón desde los 11 años hasta los 14 años, participando en las óperas, giras y conciertos junto a la filarmónica de Buenos Aires.

daniela milagros 2.jpg

A mediados de diciembre lanzó su quinto adelanto la canción Ego, un rock/pop potente en la que se destaca la inconfundible voz de Daniela y la guitarra filosa de su hermano Rodrigo -quien además compone los temas con ella-, complementándose de forma explosiva junto a la banda en un tema cargado de energía.

“Ego, es mi canción, mi historia en la música. En ella, comparto los obstáculos que he enfrentado, tanto personales como los que otros han puesto para detener mis metas. No es una canción dedicada a quienes no confiaron en mí. Es más bien una canción que busca inspirar a quienes se sienten sin esperanza, pensando en dejar el camino que eligieron”, indicó la artista.

El 2024 no podría arrancar de mejor manera que siendo artista invitada de Slash. Y este es solo el comienzo de muchas sorpresas que Daniela Milagros nos tiene reservadas para un año en el que va a dar que hablar.

El supergrupo de Slash se presentará el 9 de febrero en el Movistar Arena en el marco de la gira 2024 The river is rising donde sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como World On Fire, You're A Lie, Standing In The Sun y The River Is Rising.