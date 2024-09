La confesión de Marcela Pagano en medio de la separación de Pampita y Moritán: "Fue amor..."

Para sorpresa de todos, hace un año, Pagano confesó que tuvo un apasionado romance con un importante funcionario que le rompió el corazón.

En ese momento, salió a la luz un fuerte rumor de que Javier Milei estaba en una relación con ella, sin embargo, la periodista lo desmintió rotundamente.

Luego, publicó un video en su canal de YouTube titulado #PaganoResponde, en el que contestó varias preguntas de sus seguidores y reveló su importante romance con un funcionario.

"¿Estuviste con algún político?", le preguntó un seguidor. Lejos de negarlo, Pagano señaló: "Cuando uno es periodista, generalmente está en un mismo círculo con políticos, economistas... Es parte de tu vida, de tu trabajo. Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario, fue amor, por lo menos de mi parte. Creo que de su parte también, que había sido correspondido y que no pasó a mayores por un único motivo, y fue justamente político".

En este sentido, explicó que tener una relación con un funcionario es complicado, porque "el político, siempre es político". "Yo era chica, en ese momento estaba acreditada en un organismo público y era muy joven. Y aprendí que el político nunca deja de ser político, incluso por encima de sus sentimientos, si es que los tiene", reflexionó.

"El hecho de que yo trabajaba en un medio que estaba en guerra total con el gobierno para el cual él estaba trabajando, hizo que él decidiera mantener la envestidura. Incluso cuando se fue de la gestión, decidió no blanquear la relación conmigo. Y eso a mí me rompió el corazón, porque para mí era un trabajo, yo no veía en la ideología un problema para que dos personas estuvieran juntas, pero evidentemente él sí y eligió la política", se lamentó.

Por último, recordó que se enteró por varios colegas periodistas que había reuniones de Gabinete en las que quien comandaba la reunión, preguntaba quién era el funcionario que salía con ella. "Y yo no lo podía creer, me llamaba mucho la atención que se hablara de mí. Pero nada, situaciones bizarras de la política argentina", cerró.

Y si bien Pagano no reveló la identidad de esta persona, ahora algunos señalan que podría tratarse del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Roberto García Moritán, quien atraviesa por estos días una fuerte crisis de pareja con Pampita.

Pampita y Roberto García Moritán

Yanina Latorre contó la despiadada reacción de Pampita en medio de los rumores de crisis con García Moritán

En medio de los rumores de una fuerte crisis que estarían atravesando Pampita y Roberto García Moritán, Yanina Latorre recordó en LAM, América TV, cuando la modelo la insultó y amenazó por mensaje privado.

“Lo único que me extraña es que Pampita no lo haya desmentido. Yo le escribí hace cuatro días y nada. Y es una persona que está con el teléfono todo el tiempo, ella es activa. Y él tampoco me contestó”, remarcó Ángel de Brito, asombrado por el silencio público de los dos hasta el momento ante la versión de conflicto matrimonial que se instaló.

Y agregó: "Pampita cuando quiere aclarar algo en 30 segundos desactiva que es mentira. Ahora si están peleados pienso que prefiere no contestar para no mentir".

Ahí Yanina Latorre tomó la palabra y comentó cuando fue increpada vía mensaje por la modelo cuando tiempo atrás se hablaba de una crisis entre los dos.

"Pampita cuando es no... Hace poco pasó lo de un tweet, que decían algo de ella y no sé qué, me puteó a mí", comenzó picante la panelista. Y amplió: "Me dijo de todo (Pampita). No le contesté porque si le contestaba nos mandábamos a la mier..”.

Y luego leyó al aire ese mensaje en cuestión que le envió por aquel entonces Pampita enfurecida: “Ese cuando el río suena, que no fui yo, sé que lo pusiste para colgarte del falso rumor. ¿A vos te parece raro salir a desmentir una crisis que no existe? Raro es que me estés tirando mierda de nuevo".

“Yo no había dicho nada, encima y me puteó de arriba a abajo, amenazas. Es largo el mensaje", cerró Yanina Latorre sobre lo sucedido por aquel entonces y el cruce con la modelo.