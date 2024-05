La contundente opinón de Ángela Torres sobre el nuevo álbum de Tini Stoessel: "Ella es..."

"Me parece buenísimo que haya podido decir las cosas que siente desde su corazón”, agregó Ángela sobre el contenido de las nuevas canciones de Tini.

Días atrás, Stoessel se presentó en el Club Hurlingham y habló de su salud mental y del difícil momento que atravesó. “Estoy muy emocionada de que esto se dio, de que el álbum salió, de que me animé a compartirlo, de que me animé a decir muchas cosas que seguramente en otro momento no me hubiese animado”, había expresado sobre el escenario.

Nicki Nicole y Tini Stoessel hicieron un importante anuncio y sorprendieron a sus fans

Nicki Nicole estuvo en Rumis, el programa que conducen Lizardo Ponce y Sol Pérez en La casa streaming. En la entrevista, la intérprete de "Wapo Traketero" habló de la admiración que siente por Tini Stoessel.

La artista recordó que estuvo en el último concierto de la ex Disney. "Fue una locura. Llegué a mi casa y me puse a escuchar Buenos Aires al palo proque es mi canción favorita. Y dije: '¡que mujer!'. Me gusta verla siendo ella misma", afirmó.

Nicki adelantó que están conversando para hacer un tema juntas. "Hablamos de juntarnos en el estudio. Estaría bueno. Es una persona que fluye desde un lugar más humano. Nos juntamos a hacer música y si sale, sale, y sino nos conocimos musicalmente, fue", reveló.

Después es escuchar las palabras de su amiga en Rumis, Tini le contestó por Twitter. "Nicki, te admiro mucho yo también. Gracias por tus palabras. Me hicieron emocionar. Fue muy lindo y un honor que hayas venido. Gracias, mi reina", escribió.