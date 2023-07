La cruda decisión que tomó Luis Ventura frente a su pelea con Jorge Rial y los motivos

Sin embargo, la conductora insistió para obtener más detalles e indicó que no le quedaban claros los motivos. "No voy a abrir el juego. El día 8 te vas a enterar", sentenció Luis.

"Pasó la raya con Morena, conmigo. Hay cosas que no tienen perdón. Me embarcó en temas de él sin decirme de que se trataba", agregó.

Finalmente, le consultaron si estaba en busca de plata o perdón y Luis confesó: "La plata, que tengo entendido que piden fortuna, se la dono toda a Margarita Barrientos. Todo a los comedores, no quiero un peso de él".

El gran temor de Jorge Rial que le confesó a Luis Ventura: "Él tenía miedo de..."

Este jueves Luis Ventura se comunicó con LAM (América TV) y habló sin filtro sobre su guerra con Jorge Rial. "Todo esto se tergiversa de acuerdo al cristal con que se mire", dijo Ventura.

"Yo lo que estoy haciendo por Morena lo estoy haciendo por pedido de su padre. En un compromiso que él y yo, adentro de un camarín, adquirimos yo quedé como apoderado de Morena, seguro. No voy a nombrar a nadie más porque estoy inhibido", reveló el presidente de APTRA.

"Él tenía miedo de que lo asesinaran o que le pasara algo. Entonces yo iba a quedar a cargo de todo lo que es el patrimonio y todo lo que era la vida de Morena. Esto fue cuando yo estaba en Intrusos. Me hizo firmar documentos. Yo lo que hago, dentro de lo que puedo, es cuidar a una niña que se convirtió en mujer y es madre", contó Ventura.

Acto seguido, disparó contra Rial: "A este papanatas que se cansa de tirar cartas documentos, según él, nunca me llegó una, dice que mandó cinco. Le pido por favor que le envoque a mi dirección y si no, que me la mandé al canal. Soy el primero que quiere ir a esa mediación. Ahí mismo le voy a plantar un juicio penal y un juicio civil".

Ángel de Brito le preguntó por los juicios que le quiere llevar a cabo. "Me cansé de que me trataran de corrupto, de ladrón, como dijo quinientas veces. Quiero saber cómo apareció mi nombre en los Pandora Papers, como apoderado de no sé qué guita que él manejó. No sé qué tengo que ver, no sé qué es", le respondió.

"Quiero ir a juicio hasta las últimas últimas consecuencias", subrayó Luis. "No tengo ningún problema, como tampoco tendría problema de sentarme con ese pel... a tomar un café",lanzó. "Es un bolu.. desaprovechar la vida de una hija como lo está haciendo", opinó.