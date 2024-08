La dramática situación de salud mental de Esmeralda Mitre: impactantes videos rodeada de policías

Hace un mes, la angelita había contado que Esmeralda tenía una abultada deuda de expensas y que vivía en condiciones deplorables. "Esmeralda empezó a vivir casi en la indigencia. No tiene trabajo. No existe la herencia tal que ella reclama, ni trabaja en La Nación. Ella entró con una locura y un vínculo muy tóxico a Paolo Vianini, a quien la familia habría dejado de pasarle dinero, por lo que se habla de golpes y de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia", relató.

yanina latorre_esmeralda mitre.jpg

Y especifíco: "En su casa no tiene gas. No hay agua caliente, no tiene comida. No tiene nada para comer. Y empezó a vender todas las cosas del departamento no se sabe si ella, su entorno o su novio para comprar drogas". "Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo. Le mandaba dinero, pero lo gastaba en drogas en lugar de comida", aseguró Yanina.

"A ella le sacan el celular, porque era un peligro. Encargaba la droga por ahí, era el nexo con el exterior. El novio se le metía en la casa que tampoco es una joyita", sumó.

Luego, Latorre informó: "A ella la intentaron internar varias veces, los hermanos, la madre, y nunca tuvieron suerte. Ayer su mamá se presentó en la Justicia".

Acto seguido, la rubia leyó lo que ocurrió el miércoles en la Justicia y lo que dijo la madre de Esmeralda, Blanca Isabel Álvarez De Toledo: "Estoy desesperada y no sé más que hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida, y ahora no puede parar de consumir drogas. Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte".

"Mi hija no tiene para comer, un amigo de ella y yo le damos para la comida. Ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Mi amiga Carol le compró una heladera porque ni siquiera eso tenía. Le roban cosas y las venden. Vive en condiciones indignas y lo más grave es que vive en condiciones peligrosas y rodeada de gente que se abusa de lo poco que le queda. Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido", agregó.

Embed

Yanina Latorre reveló quién es la actriz que tiene abultada deuda de expensas

Yanina Latorre, quien está reemplazando momentáneamente a Ángel de Brito en LAM (América TV), reveló este lunes que una famosa debe una abultada cifra de expensas.

"La que debe expensas, cuatro meses, en su departamento de Barrio Parque, en la calle Copérnico, es la señorita Esmeralda Mitre", reveló Yanina.

"Hay un conflicto grande ahí atrás -intervino la angelita Marcela Feudale-. Ese departamento lo compraron con su ex, Darío Lopérfido. Cuando se separan, ellos sacaron un crédito para pagar ese departamento, ella dijo 'yo me quedo acá'. Lo tenían que pagar entre los dos y él le dijo 'bueno, si te quedás acá, pagalo vos'".

"Está la demanda hecha, yo la vi en su momento. Hay un reclamo de la persona que prestó el dinero para que paguen", agregó Feudale. "Acá me están diciendo que el departamento está solo a nombre de Esmeralda, no está a nombre de los dos", verificó Yanina.

"El tema legal de Darío ya se solucionó, está terminado. La expensas, de hecho, vienen a nombre de ella. Antes era como estás diciendo, me lo dice esta persona que es muy allegada", agregó la mujer de Diego Latorre.

Y detalló: "Es un edificio de gente muy paqueta, son nueve propietarios. Imaginate, no paga uno y se desetabiliza todo. Ella debe dos millones de pesos, son 500 lucas por mes".

Además, contó: "Cada vez que se las van a reclamar, se queja, se enoja". "¿Cuál sería el motivo por el que no las paga?", le consultó Damasia Ochoa.

"Desde que se murió el papá ella dice ser dueña de La Nación, que es mentira. El papá ya lo había vendido y eso ya está en la Justicia. Y ella está esperando una herencia que no es tal. No estaría trabajando y no le entra guita. Pero fuera de deber guita, anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos. Sube y baja y le grita a todo el mundo", sumó Yanina.

"Vive comiendo empanadas de canje y va acumulando cajas en la puerta del edificio, hay olor a empanada en el edificio, están todos histéricos. Y también la obligan, en los horarios de descanso, cuando ella no está o no puedo bajar, a recibir paquetes a la encargada, que la encargada no quiere recibir porque dice que no sabe lo que son los paquetes", continuó.

"Está re complicada y los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que no siga ahí", cerró Yanina.