La filosa respuesta de Ekaterina cuando le preguntaron por los romances de la China Suárez

En lugar de desmentir esa afirmación, la modelo coincidió con el planteo y fue todavía más contundente en su respuesta. "Bueno, eso es verdad", aseguró.

Acto seguido, profundizó su postura con una crítica directa hacia la carrera y la presencia de la China Suárez en redes sociales. "No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un TikTok. Laburando no, solo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Se que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi", lanzó.

Cuál fue el mayor secreto que expusieron de la vida amorosa de la China Suárez

Sin descanso, Mauro Icardi volvió a recurrir a sus redes sociales para apuntar directamente contra Yanina Latorre, dejando de lado su presente deportivo en el Galatasaray. El delantero había prometido mostrar pruebas, cumplió, y en la noche del martes lo repitió. Como si fuera poco, el conflicto terminó alcanzando también a la China Suárez.

Tras las últimas revelaciones de Yanina sobre la crisis entre Mauro y la actriz, el futbolista no se quedó callado y decidió contraatacar. Lo que anticipaba era destapar una historia de supuestas infidelidades de Diego, el marido de la panelista.

En medio de la polémica, Laura Ubfal tomó la palabra en Bondi (Bondi Live) y aportó detalles sobre el vínculo que la China habría tenido con Facundo Deambrosi. El corredor de TC conoció a la actriz en una grabación y, según la periodista, el flechazo fue inmediato.

"Yanina contó la crisis que tuvieron. A partir de allí nació toda la novela, ella dice que tiene data, que se había ido al otro country, y después Yanina filtró la foto de un corredor de TC. La China se conoció con ese corredor de TC, cuando grabó En El Barro", explicó Ubfal.

Lo más fuerte de la información es que, según la panelista, María Eugenia habría mantenido una relación intensa con ese piloto. Pero además, otra bomba involucra a Franco Colapinto, con quien se la vio en un video filmado en Madrid.

"Parece que tuvo una historia con China, y después con Colapinto", aseguró Laura, en un escándalo que sigue creciendo y que promete nuevos capítulos. En paralelo, la disputa entre Icardi y Latorre se intensifica y no muestra señales de terminar.

"Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima. Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", escribió Mauro en su cuenta de Instagram.