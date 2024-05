La fuerte confesión de Susana Giménez sobre las cirugías estéticas

Embed

Aunque se ha hecho retoques, Susana mencionó que aprendió a aceptar el paso del tiempo y las arrugas. "Es la vida, todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar porque si no te transformas en una persona que no fuiste. Si vivís con odio mirándote", señaló.

Además, la diva reveló que decidió no someterse a ninguna cirugía estética: "Yo no me voy a hacer nunca más una cirugía en mi vida, nada".

Por último, Susana se refirió a una posible despedida artística. "Me voy a retirar cuando tenga ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo, si no porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa", remató.

Miguel Romano aniquiló a Susana Giménez: "Una señora de 80 años no puede estar..."

Este miércoles en A la tarde (América TV), el histórico peluquero de Susana Giménez, Miguel Romano, liquidó a la diva de los teléfonos y la mandó a cortarse el pelo. "Una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo", disparó.

"Fueron 51 años que yo la atendí constantemente. Desde que se fue a Uruguay prácticamente no la veo", contó Romano. "¿Ya no sos el peluquero de Susana?", le consultó la conductora Karina Mazzocco. "No sé, porque no voy a Uruguay", le respondió.

Ahí, Mazzocco quiso saber cuándo fue la última vez que habló con la conductora y el peluquero contestó que fue la semana pasada. Acto seguido, opinó sobre el look de la presentadora: "La he visto en fotos con el pelo por la cintura, una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo".

"Cuando se cumple una edad, hay que respetar la edad y el look. Ella es una estrella maravillosa, pero el peinador que se la coloca....", lanzó contra el nuevo peluquero de Susana.

Después, Romano remarcó: "Desde que se fue a Uruguay, Susana no vino más a la peluquería". "¿Ella debería pasar por tu peluquería?", le preguntó Mazzocco. "No sé, me da lo mismo. Cada uno hace lo que siente por dentro. Hoy me enteré que fue a comer al restaurant de al lado de mi casa", expresó.

Por último, Romano reveló de dónde viene su enojo hacia Susana: "Está con un peinador que trabajaba conmigo. Me siento como un boludo: 'Hola, Miguel. Me estoy peinando con Mateo'. Me da lo mismo. Ya no quiero ser Miguel Romano, ya lo soy".