La furia de Delfina De Lellis con Santiago Alcorta por su estratégica decisión en Gran Hermano 2024

Luego, la participante se fue hasta el dormitorio, se puso el pijama y se quitó el maquillaje. "Igual, no es algo personal", le comentó una de sus compañeras. "Ya sé, era obvio. Siempre que tienen que zafar de algo me eligen a mí. Siempre me toca, nunca tengo suerte en nada", se lamentó Delfina.

"Capaz pensó que nos sacaba un peso", acotó otra. "Cero maldad", agregó otra. "Me da bronca, estaba emocionada", continuó Delfina, quien estaba al borde de las lágrimas.

En el debate, Laura Ubfal consideró que Alcorta "marcó a quién nominar". Gastón Trezeguet, en tanto, afirmó: "Marcó la casa, cómo está dividida la casa".



El picante ida y vuelta entre Keila Sosa y Chiara Mancuso en Gran Hermano 2024: "¿Y no querés probar?"

Comenzó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe. La casa más famosa del país empezó a latir con 24 participantes de todo el país y sus historias.

Tras los nervioso de la gala en vivo, los jugadores van soltándose y entrando en confianza. Poco a poco floren los primeros cortocircuitos por la convivencia, las alianzas y los flechazos de amor.

Esta tarde, las chicas querían saber la opinión de los chicos. "¿Quién les parece la más linda?", indagó Keila Sosa y los muchachos empezaron a confesarse.

La morocha fue por más y lanzó: "Yo si fuera lesbiana, me gustaría mucho Chiara....". "¿Y no querés probar?", retrucó Chiara Mancuso, picante, y los hermanitos se pusieron hot.

Keila explicó por qué destacó el encanto de su compañera. "Irradias mucha sexualidad, boluda", señaló la chica de Tigre.