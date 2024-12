La furia de Renato y Giuliano contra Santiago Alcorta y su estrategia para sacarlo de Gran Hermano 2024

Ahí, Vaschetto consideró: "Cualquier persona que pisa placa esta semana está salvado porque sinceramente creo que se va él”. "No, hermano, no se va a ir", aseguró Renato.

Entonces, Giuliano remarcó sobre Alcorta: “Hay algo que vos te estás olvidando de la votación de la gente. Te agarró para la joda Santi del Moro, te descansó porque hiciste una bolu... te quisiste hacer el estratega y no salió”.

Escándalo tras la eliminación de Delfina de Gran Hermano: el enojo de sus familiares ante el insólito episodio

Está claro que la estadía de Delfina De Lellis en Gran Hermano 2024 fue cortísima pero también sumamente polémica por sus cuestionables comentarios discriminatorios no sólo hacia Luciana, sino también hacia otros compañeros.

Probablemente eso es lo que la haya convertido en la primera eliminada de esta edición del reality de Telefe. En tanto, su familia pareciera no haberlo visto de esta manera.

Lo cierto es que sobre el final de la gala de lunes, Santiago del Moro anunciaba asombrado que Delfina no quería ingresar al estudio en medio de una ataque angustia, y mientras confirmaba que sí hablará en la noche del martes en el Debate, tanto en la tribuna como afuera del estudio televisivo la furia de los familiares de la hermanita así como de su fandom desataban su todo su enojo.

Desde X -ex Twitter- fue el periodista Ángel de Brito quien reveló contundente: "Familia de Delfina, indignados con la eliminación". Y agregó que "no quisieron dar nota", así como que según los pariente de Delfina "se habló mal de ella LAM para que se vaya".

TW Ángel de Brito sobre familiares indignados de Delfina GH2024.jpg

Pero eso no fue todo, porque Nicolás, el novio del ex GH Emma Vich, también contó lo que vio desde el estudio mientras se conocía la noticia de la eliminación de Delfina: “De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso”.

Y también reveló que "la hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen”.