La incomodidad de Martín Piroyansky por bromas antisemitas en Luzu TV: "Me parece una falta de respeto"

Gran parte del programa giró en torno a diferentes “sorpresas” que prepararon para el invitado del día, Piroyansky, vinculadas al judaísmo.

En primer lugar, se presentó en el estudio un grupo de baile que interpretó varias coreografías típicas de la cultura judía.

Luego, Garabal junto a su co-conductores, Adrián Lakerman, Alexis Moyano y Martín Dolina, presentaron a un rabino, quien interpretó canciones para el día de Shabat.

A continuación, el conductor le preguntó al rabino si estaba dispuesto a “cortarle el pito a este”, en referencia a Piroyansky, y le alcanzó unas tijeras, ante la mirada incómoda del director.

“No duele, un poquito, es como un pinchazo”, señaló el rabino en referencia a la circuncisión. “Ahora te alzo a upa y te cortamos el prepucio, ¿te parece bien?”, le preguntó Garabal a Piroyansky. “No, no me parece bien. Me parece una falta de respeto, me voy un poco ofendido”, le respondió.

Garabal se dirigió a uno de los invitados que se encontraba en el estudio para preguntarle qué le parecía el programa. “Bien judío, me encantó, para nada una falta de respeto”, respondió con tono irónico.

A pesar del fastidio del invitado, reprodujeron en el estudio música típica judía, Garabal levantó a Piroyansky y el rabino interpretó el rito de la circuncisión. Al finalizar, los conductores se despidieron del público con una sonrisa, ante la notable incomodidad de Piroyansky.

Ante lo sucedido, las autoridades de la DAIA estarían evaluando la posibilidad de tomar acciones por discriminación contra el programa de Luzu TV.