La inesperada reacción de las hijas de Nicoles Neumann ante los planes de casamiento con Manu Urcera

Nicole y Urcera y las nenas - partida.jpg Nicole Neumann y Manu Urcera llevan más de un año en pareja y ya hay planes de casamiento en un futuro no muy lejano, ante la aprobación de las hijas de la modelo.

En tanto, Rafa Juli indagó aún más y repreguntó si "¿Él en algún momento te dijo pongamos el gancho?", a lo que Nicole Neumann explicó sin esquivar el asunto: "No, él habla de ese momento, pero todavía no hubo una propuesta firme, concreta".

Pero de repente, la rubia se soltó y aseguró que "Manu le pregunta a mi abuela ‘¿qué decís Pretra si nos casamos?'. Y les pregunta a las chicas. A Petra le encanta, chocha. Y las chicas, también". Fue allí cuando el periodista no dudó en consultarle por la opinión de las nenas sobre la posibilidad de que mamá vuelva a casarse. "Dicen 'ay, nunca fuimos a un casamiento'", fue la categórica confesión de Nicole Neumann manifestando así la aprobación de Sienna, Allegra e Indiana en la reconstrucción familiar, teniendo en cuenta que papá Cubero ya lo hizo aunque sin poner el gancho.

La confirmación de Manu Urcera que enloquece a Nicole Neumann

Más allá de no estar pasando por el mejor momento con su ex, Fabián Cubero, todo parece ser color de rosa entre la pareja que conforman Nicole Neumann y Manu Urcera. Tal es así que, el piloto de carreras, habló de su esperada boda con la modelo, y aunque no hay fecha confirmada sostuvo que el casamiento está en sus planes.

En Socios del Espectáculo (El Trece) pusieron el audio que confirma las campanas de boda, con declaraciones de Urcera, en Diego a la tarde, el programa de radio Mitre en el que trabaja la panelista de El Trece, Karina Iavícoli.

"¿Se van a casar?", le preguntó Iavícoli a Manu, a lo que respondió "En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís 'bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo o arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal".

Cada vez más enamorado de la mamá de Sienna, Alegra e Indiana, el ex de Soledad Solaro agregó: "No es que tengo hoy planificada una fecha, pero sí veo que tengo buena química con Nicky, que nos llevamos bien. En un futuro va a pasar".