La iniciativa que respaldó el Congreso en honro a la búsqueda de Justicia de Silvina Luna

La iniciativa establece un Régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes. La normativa establece el “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura, y que respete la dignidad de los seres humanos”.

En su Twitter, Ángel de Brito, amigo de la ex Gran Hermano, celebró la decisión del Congreso. "Aprobada Ley Nicolás. Silvina Luna mando desde arriba que se apruebe de una vez! Ella junto a Gabriela Covelli lucharon mucho por esto!", expresó el conductor.

Trascendió el pedido que el hermano de Silvina Luna le hizo a Fernando Burlando en medio del entierro

Hace unos días se conoció un duro revés judicial para Aníbal Lotocki. La Cámara de Casación confirmó la sentencia contra el cirujano y elevó la pena de 4 a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por “lesiones leves” a cuatro pacientes: Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, fallecida este año.

En diálogo con Mañanísima, Fernando Burlando reveló que tuvo sentimientos encontrados después de conocer esa decisión de la Justicia. “Ayer tuve una mezcla de angustia y alegría. En un momento recibí un llamado de Ezequiel y yo me pregunté por qué”, afirmó.

En ese instante, Majo Martino -amiga íntima de Silvina- interrumpió al letrado y recordó un pedido que el hermano de la ex Gran Hermano le hizo el día del entierro.

“Yo me acuerdo el día del entierro de Silvi, que estábamos ahí con Ezequiel, y te agarró las manos en el momento más doloroso y te dice ‘por favor, seguila hasta el final’”, rememoró la panelista.

“Te hizo ese pedido y vos, conteniéndolo, obviamente le dijiste que lo ibas a hacer, así que quería saber cómo recibió la noticia Ezequiel. Sé que que esto obviamente le dio alegría dentro de todo el dolor que está sintiendo, pero quería saber qué te dijo”, agregó.

El letrado señaló que fue "toda una mezcla de locura porque todavía con la vorágine del día no terminé de leer el fallo porque es largo. Así que no le pude dar una respuesta contundente a Ezequiel”.

“Él me dice ‘Fernando, esto es cierto’. Claro, yo incluso me enteré por los medios que podía salir, incluso los medios me comunicaron a mí antes de que me lleguen la cédula de notificación de la justicia misma, entonces fue algo de mucho impacto”, siguió Burlando.

Finalmente, el abogado mencionó que el hermano de Silvina “está siguiendo minuto a minuto cada uno de los deseos que tenía este Silvina. Está haciendo lo imposible para cumplirle todo a su hermana, lo que ella le había pedido, claro”.