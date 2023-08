La muerte que golpea de cerca a Marcela Tauro

"Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce, querida”, comunicó Laura Ubfal. Por el momento la periodista no ha dado mayores detalles y Tauro no se ha pronunciado al respecto de manera directa.

La madre de Marcela Tauro tenía 86 años, superó el Covid 19 y pudo salir adelante en el 2021, luego de que en junio de ese año haya tenido que estar internada en el Hospital Italiano por una caída que le generó varias lesiones y algunas úlceras sangrantes.

Marcela Tauro

La teoría de Marcela Tauro sobre la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara

Este viernes en Intrusos (América TV) comentaron que Wanda Nara tendría una cuenta fake en Instagram. Pochi, de Gossipeame, mostró que la botinera compartió un video en su perfil falso, que en realidad era para su perfil oficial.

En el programa de Flor de la V mencionaron que, desde ese perfil, la conductora de MasterChef le dejaba comentarios a L-Gante, en los cuales queda en evidencia su amor por el cantante.

Marcela Tauro sorprendió con su reacción al enterarse de este trasfondo. "Chicos, ¡que bizarro! A mí me preocupa Wanda, ¡no está bien para hacer esto!", lanzó.

La panelista también recordó los dichos Andrés en LAM, que reveló que su ex mujer, Nora, pretendía separar a Wanda y Mauro Icardi cuando fue el escándalo del affaire del jugador con La China Suárez.

"Hay un Mauro Icardi para el afuera y otro adentro. Cuando es bueno, es muy bueno, cuando es malo, es malísimo. Hay una cosa tóxica. Nora le habría escrito a Andrés, cuando fue lo de la China, para que le escribiera a Wanda y le diga que tiene que separarse. Ahora, antes del viaje a Estambul, Nora también le habría escrito a Andrés para que interceda. Parece que Wanda le tiene miedo a Mauro", detalló.

Al finalizar, Tauro remarcó que la mediática vende una imagen para el afuera, que difiere de su realidad. "Una cosa es lo que nos venden en las redes, otra la realidad. Yo tenía entendido que ella -cuando estuvo su última crisis con Mauro- no quería volver, estaba enganchada con L-Gante", cerró.