La palabra de Christian Sancho tras su escandalosa renuncia de Sinvergüenzas: "Yo no abandoné..."

"El sábado se recibió el mensaje en el grupo que el domingo se terminaba la gira. Y ahí se terminó. Yo el domingo le comuniqué al productor que no iba a seguir en la temporada de Carlos Paz y que le agradecía mucho lo que habíamos hecho. Él entendió las propuestas y las ofertas que tenía, nos dimos un abrazo y ahí quedó todo", explicó el actor.

"Yo no abandoné ni abandonaría un proyecto, no solo por mí sino por mis compañeros, porque cuido y respeto mucho el trabajo de los otros", remarcó.

sinverguenzas_.jpg

Luego, enojado ante los rumores que circularon en las últimas horas, recordó: "Le di mucho a esta obra de mi voluntad, porque el día que falleció mi papá al otro día estaba arriba del escenario. No me tomé ninguna licencia, no me tomé ningún descanso a partir de la pérdida de mi viejo que se fue en seis meses".

Y agregó: "Dejé de hacer la serie de la China Suárez para poder cumplir con la gira y no entorpecer ni el trabajo de mis compañeros ni el trabajo de producción. Entonces que se digan estas cosas me dan mucha tristeza porque fue un éxito y porque creo que aporté mucho para que la gira salga bien".

Por último, Sancho aclaró: "Tanto mi representante como yo respetamos el contrato: lo que se dijo se cumplió. No fue en absoluto un incumplimiento de contrato, se terminó cuando el productor dijo".

Sinverguenzas 2.jpg

El desgarrador mensaje de Christian Sancho por la muerte de su padre

En un emotivo posteo en sus historias en Instagram, el actor Christian Sancho expresó su enorme pesar por la muerte de su padre adoptivo, Juan Sancho. Hace unos meses, el galán había comentado que estaba preocupado por su salud.

"Hoy es el día más triste de toda mi vida, se fue mi papá, quien fue todo para mí. La persona que me eligió como hijo cuando tenía 2 años y que me brindó todo su amor y sabiduría. Gracias a vos pude saber lo que es ser un gran padre: honesto, generoso, paciente, compañero, con buen humor y, por sobre todas las cosas, un gran hombre de familia y el mejor de los amigos", comenzó diciendo el marido de Celeste Muriega.

Christian destacó que los últimos meses no fueron nada fáciles, pero Juan peleó con todas sus fuerzas hasta el final. "La peleaste hasta el final como un grande, y eso fuiste, y serás para nosotros", remarcó.

"Te voy a extrañar un montón, papá, porque gracias a tu amor fui una elección y no una obligación en los momentos más difíciles. Gracias por haber sido el mejor papá del mundo. Volá muy alto pa', que Dios y el cielo te están esperando", agregó.

En el final de su mensaje, el actor recordó una frase que su padre le repetía como mantra. "Vos me decías siempre: 'Hagan las cosas bien porque a la gente buena, le pasan cosas buenas'. Te amamos para siempre. Gracias por haber estado en nuestras vidas", cerró.