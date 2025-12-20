La polémica actitud de Carina Zampini con una seguidora que provocó fuertes críticas en redes

Otros comentarios de los usuarios, sorprendidos por la idolatría hacia la actriz, fueron: “Pero la culpa es de la piba, ¿cómo vas a admirar a Carina Zampini? Jajajaja, país totalmente roto”; “Que se joda por ser fan de Carina Zampini. Que se busque un ídolo honesto”; "lo llamativo es que Carina Zampini tenga fans en realidad",

Embed

Dónde trabajó Carina Zampini

Carina Zampini desarrolló gran parte de su carrera en la televisión argentina, donde se destacó tanto como actriz como conductora. En ficción, participó en telenovelas muy populares como Ricos y famosos, Padre Coraje, Collar de Esmeraldas, Mujeres de nadie, Malparida, Camino al amor y Dulce amor, uno de sus mayores éxitos.

En los últimos años consolidó su perfil como conductora al frente de ciclos de entretenimiento y cocina, entre ellos El gran premio de la cocina (El Trece) y Morfi, todos a la mesa (Telefe). Además, recientemente se sumó al mundo del streaming en Luzu TV con proyectos en plataformas digitales, ampliando su presencia más allá de la televisión tradicional.