La polémica foto de Zaira Nara que nunca hubiese querido ver: exceso de photoshop y duras críticas

Si bien la primera picante observación tuvo que ver con el pliegue que le dejaron debajo del brazo que muchos compararon con una vagina, el exceso de photoshop en su rostro fue lo que más indignó a los internautas, quienes aseguraron que estaba irreconocible.

“A mi me llama más la atención el maquillaje horrible que una arruga en la axila”, “Me perturba el maquillaje”, “Vi la gráfica en el subte y me pareció un horror”, "La CARA, mirá que hay que esforzarse para que Zaira salga fulera en una foto eh!", fueron sólo algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter.

Zaira NAra photoshop.jpg

Pampita y Zaira Nara se mandaron al frente sobre los novios que compartieron: "No lo sabe nadie"

Recientemente Pampita y Zaira Nara charlaron con Ángel de Brito desde el móvil de LAM (América TV), y lo que aparentaba ser una nota tranquila terminó siendo un momento imperdible en el que las chicas confesaron haber compartido más de un novio.

Recordando la época que ambas coincidieron en el programa de Marcelo Tinelli, Nara le consultó a Carolina "¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?", a lo que Pampita recordó: "¡Sí, compartimos! Estabas vestida de novia".

Fue allí cuando Zaira confió que era porque "volvía de no haberme casado (con Diego Forlán)", y lanzó pícara: "Pará, y estaba de novia con tu ex (Pico Mónaco)", lo que generó risas cómplices y una picante confesión de Ardohain: "Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste".

Pampita y Zaira Nara .jpg

"Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios", se justificó entonces Zaira Nara con su mejor sonrisa, argumento con el que coincidió Pampita y subió la apuesta.

"Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre", deslizó la mujer de Moritán mientras se lo nombró al oído provocando su risa. "Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas", remató sorprendida la hermana de Wanda Nara al tiempo que Pampita concluyó asegurando que "ellos (los hombres) también son todos los mismos".