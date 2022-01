Sin embargo, Gonzalo Heredia ya anunció que no será parte del elenco. En una nota con Implacables, el actor explicó por qué decidió no estar en el proyecto.

“Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”, expresó el galán.

Adrián Suar habló de la vuelta de ATAV

"Va a volver ATAV", afirmó Adrián Suar en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la segunda temporada de la exitosa novela.

El productr indicó que, hasta el momento, están trabajando con los guionistas para definir qué época de la Argentina van a recrear.

"Vamos a ver si vamos a los 60's, a los 70's o a los 80's", precisó Suar.