La reacción de Luciana Elbusto al duro descargo de Cecilia Insinga: "Va con..."

El férreo descargo de Cecilia Insinga con una frase letal sobre Luciana Elbusto: "El despecho..."

En las últimas horas, en sus redes sociales, Cecilia Insinga publicó un descargo, donde se refirió al escándalo de Diego Brancatelli por los presuntos chats con Luciana Elbusto.

La periodista comenzó su posteo con una frase letal: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera".

Luego, la mujer de Brancatelli remarcó que no tiene intenciones de polemizar en los medios: "Lo dije el primer día, en ésta u otra familia 'nadie se salva solo'. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora".

La figura de TN insistió que su prioridad es preservar a sus hijos. "También por el resguardo de mis hijos, dos niños", agregó.

En las últimas líneas de su descargo, Insinga reiteró que no hablará más del tema. "No tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho y también mi deseo, espero que lo entiendan y lo respeten", cerró.